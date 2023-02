Xbox Series X Dashboard: Das steckt alles im Februar-System-Update

Ab sofort ist das neue Xbox Dashboard System Update für Februar 2023 erhältlich. Mit dabei sind zahlreiche Änderungen und neue Funktionen, die wir euch hier vorstellen.

Microsoft betont bei diesem Update, dass Xbox jetzt die erste Konsole ist, die kohlenstoffbewusste Spieledownloads und Updates anbietet. Die neuen Energieeinstellungen machen das möglich.

„Xbox ist nun die erste Konsole, die kohlenstoffbewusste Spieledownloads und Updates anbietet. Wenn Ihre Konsole eingesteckt und mit dem Internet verbunden ist und regionale Daten zur Kohlenstoffintensität verfügbar sind, plant Xbox Spiele-, App- und Betriebssystem-Updates für Ihre Konsole zu bestimmten Zeiten während des nächtlichen Wartungsfensters, was zu geringeren Kohlenstoffemissionen führen kann, da ein höherer Anteil des Stroms aus kohlenstoffärmeren Quellen des Stromnetzes stammt. Dies verringert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die CO2-Emissionen und kann Ihnen möglicherweise Geld sparen.“

„Sie können wählen, was für Sie am besten funktioniert, und Ihre Einstellungen jederzeit anpassen. Shutdown (Energiesparen) reduziert den Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand um das 20-fache im Vergleich zur Energiesparoption. Für je zwei Konsolen, die ein Jahr lang auf Shutdown (Energiesparen) umgestellt werden, sparen wir so viel Kohlenstoff ein, wie ein Baum, der ein Jahrzehnt lang gepflanzt wird und wächst. Dies basiert auf einem Durchschnitt von Xbox Series X|S- und Xbox One-Konsolen, die ein Jahr lang 20 Stunden pro Tag auf Shutdown (Energiesparen) geschaltet sind. Die tatsächlichen Energieeinsparungen und vermiedenen Emissionen können je nach Konsole und anderen Faktoren variieren (Greenhouse Gas Equivalencies Calculator | US EPA).“