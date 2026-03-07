Xbox Series X Dashboard: Dashboard-Konzept holt die Blades zurück

Dank X-Twitter User „Klobrille“ gibt es einen Vorgeschmack auf ein Xbox Series X/S Dashboard Design mit Xbox 360 Blades an den Seiten.
Asha Sharma, CEO von Xbox scherzte bereits, dass man die Xbox 360 Blades wohl wieder auspacken müsse und Mister Klobrille hat sich gedacht: Warum warten?
Also hier ist das Konzept – wie gefällt es euch?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wäre mega Toll das Blades Design .
Es war viel praktischer schneller und schöner.
Das Menü wirkte auch gefühlt viel größer was schön war.
Xbox 360 Menü Interface war Super 👍
Will gar nichts auf der ersten Seite außer „spiel starten“
Damn cool❤️❤️❤️👍🏻
Das waren tolle Zeiten. Mir würde ja schon reichen wenn ich nicht dauernd mit Werbung und dem GamePass genervt werden würde.
Schön wäre es aber glaube nicht das es bei der neuen Konsole so kommt, eher vereinheitlichter Windowsstyle.
Cool wäre sowas auf jeden Fall.
Das wäre der Knaller!!!