Xbox Series X Dashboard: Dashboard-Konzept holt die Blades zurück

Eine neue Konzeptgrafik zeigt das aktuelle Xbox Series X/S Dashboard mit Xbox 360 Blades.

Dank X-Twitter User „Klobrille“ gibt es einen Vorgeschmack auf ein Xbox Series X/S Dashboard Design mit Xbox 360 Blades an den Seiten.

Asha Sharma, CEO von Xbox scherzte bereits, dass man die Xbox 360 Blades wohl wieder auspacken müsse und Mister Klobrille hat sich gedacht: Warum warten?

Also hier ist das Konzept – wie gefällt es euch?