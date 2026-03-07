Xbox Series X Dashboard: Dashboard-Konzept holt die Blades zurück

18
Image: Microsoft / via X-Twitter User "Klobrille"

Eine neue Konzeptgrafik zeigt das aktuelle Xbox Series X/S Dashboard mit Xbox 360 Blades.

Dank X-Twitter User „Klobrille“ gibt es einen Vorgeschmack auf ein Xbox Series X/S Dashboard Design mit Xbox 360 Blades an den Seiten.

Asha Sharma, CEO von Xbox scherzte bereits, dass man die Xbox 360 Blades wohl wieder auspacken müsse und Mister Klobrille hat sich gedacht: Warum warten?

Also hier ist das Konzept – wie gefällt es euch?

via X-Twitter User „Klobrille“

  1. @Der@Endboss@ 13020 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 07.03.2026 - 19:19 Uhr

    Wäre mega Toll das Blades Design .
    Es war viel praktischer schneller und schöner.
    Das Menü wirkte auch gefühlt viel größer was schön war.

    Xbox 360 Menü Interface war Super 👍

  2. Hey Iceman 874025 XP Xboxdynasty All Star Platin | 07.03.2026 - 19:19 Uhr

    Will gar nichts auf der ersten Seite außer „spiel starten“

  4. Laufzeitfehler 31320 XP Bobby Car Bewunderer | 07.03.2026 - 19:45 Uhr

    Das waren tolle Zeiten. Mir würde ja schon reichen wenn ich nicht dauernd mit Werbung und dem GamePass genervt werden würde.

  5. de Maja 329875 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.03.2026 - 19:48 Uhr

    Schön wäre es aber glaube nicht das es bei der neuen Konsole so kommt, eher vereinheitlichter Windowsstyle.

