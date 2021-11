Xbox Series X Dashboard: Deezer startet synchronisierte Songtexte auf Xbox

Wer Deezer auf der Xbox streamt, kann sich jetzt auch synchronisierte Songtexte anzeigen lassen. Ab sofort können Xbox-Spieler, die über ein Deezer Premium Abo verfügen, direkt über ihre Konsole jeden ihrer Lieblingssongs auf Deezer auswählen und in Echtzeit mitsingen.

Xbox-Fans, die sich eine Pause vom Zocken gönnen möchten, können zum Entspannen auch ihren persönlichen Flow, den niemals endenden Soundtrack aus Lieblingssongs und neuen Empfehlungen hören. Spielt Flow einen Song ab, den man nicht mag, kann man ihn über die Option „Nicht empfehlen” einfach ausschließen. So gehören unerwünschte Titel der Vergangenheit an.

Wenn es an der Zeit ist, wieder ins Spiel einzusteigen, können Xbox-Fans ihre Lieblingssongs und ihren Flow weiterhin im Hintergrund genießen. Die Songtexte-Funktion kann jedoch nicht während des Gamens genutzt werden.

„Unsere Gaming-Community liebt ihre persönliche Musik ebenso sehr wie ihre Xbox-Lieblingsspiele. Jetzt erweitern wir das Konsolenerlebnis mit Songtexten, um Spieler noch mehr Unterhaltungsmöglichkeiten zu bieten. Wer zwischendrin mal eine Pause vom Zocken braucht, kann jetzt einfach Karaoke singen. Und wer beim Gamen, gern Musik hört, dem liefert Deezer den passenden, persönlichen Soundtrack dafür“, sagt Clement Durandeau, Partnership Integration & Product Manager bei Deezer.

Zudem hat Deezer pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der Xbox zwei neue Playlists veröffentlicht. In der „Xbox 20th”-Playlist finden sich all die Soundtracks von Games, die in den letzten 20 Jahren Geschichte geschrieben haben, wie Minecraft, Call of Duty oder Sea of Thieves. Zusätzlich bietet die „Halo Classics”-Playlist die größten Titel der beliebten Spieleserie. Die beiden Playlist können ab sofort über den Deezer Gaming Channel gestreamt werden.

Die neuen Updates sind ab heute für alle Nutzer eines zahlungspflichtigen Deezer Abos auf allen Xbox-Konsolen weltweit verfügbar. Die Mitsing-Funktion ist nur für Titel verfügbar für die im Deezer-Katalog Songtexte bereitgestellt wurden.