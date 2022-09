Xbox Series X Dashboard: Diese Videos zeigen das neue Design für 2023

Wir haben bereits über das neue Xbox Dashboard Design berichtet und einige Xbox Insider gehören zu den Auserwählten, um es zu testen.

Jetzt ist ein erstes Video zum neuen Dashboard aufgetaucht, das ihr euch hier anschauen könnt:

Just got the update pic.twitter.com/TFGmfAlIDa

— Gabor-117 (@Gabor_117) September 9, 2022