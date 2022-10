Xbox Series X Dashboard: Diese Werbung wird immer mehr zu einem absoluten Witz

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Die Dashboard-Werbung für Call of Duty: Modern Warfare II macht viele Xbox-Fans derzeit richtig wütend.

Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Call of Duty: Modern Warfare II ist erhältlich! Spätestens, wenn ihr eure Xbox einschaltet, werdet ihr förmlich von Werbeeinblendungen zu Call of Duty: Modern Warfare II erschlagen, was viele Xbox-Fans gerade äußerst sauer aufstößt.

Cyrax1802 schrieb bei Reddit: „Die Werbung auf dieser Konsole wird immer mehr zu einem absoluten Witz.“

Dazu hat er das folgende Bild veröffentlicht:

Zahlreiche Kommentare folgten und machten sich lustig über die voll gekleisterte Werbung im Dashboard, wobei es auch etliche kritische und wütende Stimmen gab.