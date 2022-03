Xbox Series X Dashboard: Direktes Teilen von Clips auf Twitter bleibt unverändert

Mit einer Vorabversion des Dashboards konnten Xbox Insider Mitte März neue Funktionen ausprobieren. Dazu zählten auch Änderungen beim Teilen von Inhalten.

Dabei fiel auf, dass die Option zum direkten Teilen von Clips aus dem Dashboard heraus auf Twitter entfernt worden war. Grund für die Änderung war, dass die Inhalte zukünftig erst auf euer Mobilgerät gesendet werden sollten, um sie von dort aus zu teilen.

Das Xbox Team hat diese Änderung jetzt mit der neusten Version für Insider im Beta Ring wieder zurückgenommen. Das bestätigte auch Brad Rossetti vom Xbox Insider Programm.

Was das Teilen von Clips via Twitter betrifft, bleibt also alles so wie es ist.

