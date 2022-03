Xbox Series X Dashboard: Direktes Teilen von Clips auf Twitter wird entfernt

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Viele Xbox-Spieler teilen ihre Clips vom Dashboard der Konsole aus nicht nur im Aktivitätenfeed oder schicken sie per Nachricht an Freunde weiter. Oftmals werden die kurzen Filmchen auch direkt über den Twitter-Account geteilt.

Das wird in Zukunft wohl so nicht mehr möglich sein. Zumindest was das direkte Teilen auf Twitter angeht.

Denn, Xbox Insider haben eine neue Vorabversion des Dashboards erhalten, in der die Ingenieure Anpassungen beim Teilen vorgenommen haben.

Wie Windows Central schreibt, wurden mit der neusten Testversion Symbole verschiedener Social Media-Anbieter für das „Mobile teilen“ hinzugefügt. Das direkte Teilen via Twitter würde somit verschwinden.

Zukünftig sollen Clips offenbar zuerst an das Mobilgerät gesendet und von dort aus geteilt werden. Das bedeutet aber auch zusätzliche Schritte.

Brad Rosetti, Leiter des Xbox Insider Teams, sagte bezüglich der Kritik von Jez Corden zur geplanten Änderung, dass solche Insider Flights dazu da sind, um das Feedback der Nutzer einzuholen.

Falls ihr also auch Xbox Insider seid und die neue Funktion testet, dann könnt ihr die Ingenieure wissen lassen, wie ihr die Änderung findet.