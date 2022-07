Xbox Series X Dashboard: Discord Sprachchat wird auf Xbox-Konsolen integriert

In Zukunft könnt ihr noch einfach von eurer Xbox-Konsole aus mit Freunden und Communitys auf Discord in Kontakt treten. Denn heute kündigt Microsoft die Integration des Discord-Sprachchats für Xbox Series X|S und Xbox One an.

Direkt vom Xbox Guide eurer Konsole könnt ihr Sprachkanälen beitreten, Gruppenanrufe tätigen oder chatten und mit Freunden auf dem Handy, der Xbox und dem PC in Kontakt treten.

Xbox Insider können die Funktion nach einem heutigen Update zuerst ausprobieren, ehe es später für alle Besitzer einer Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar ist.

Egal ob ihr Minecraft oder Gears 5 spielt, verbindet euch einfach mit dem Sprachkanal via Discord. Nutzt auf der Konsole Funktionen, um zu sehen, wer im Gespräch ist und stellt auf Wunsch die Lautstärke ein oder wechselt bei Bedarf in den Spielchat.

Wie Xbox Insider ihren Discord Account mit der Xbox verlinken können, ist in dieser Anleitung nachzulesen.