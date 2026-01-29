Xbox Series X Dashboard: Drei dynamische Hintergründe zum Indie Selects Jubiläum

Image: Microsoft

Xbox feiert Indie‑Jubiläum mit neuen drei neuen dynamischen Hintergründen für eure Xbox Series X|S.

Zum Jubiläum der Indie Selects veröffentlicht Xbox drei neue Dynamic Backgrounds, die das Dashboard der Xbox Series X und Xbox Series S optisch aufwerten und den Fokus auf kreative Independent‑Spiele legen.

Die animierten Hintergründe sind ab sofort verfügbar und lassen sich direkt über die Konsoleneinstellungen aktivieren.

Der Weg dorthin führt über den Bereich Einstellungen, anschließend Allgemein, Personalisierung und schließlich Mein Hintergrund. Unter den Dynamischen Hintergründen findet sich die Kategorie Xbox, in der die drei Anniversary‑Designs bereitstehen.

Wer möchte, kann dort auch weitere Animationen durchstöbern und das Dashboard komplett nach eigenen Vorlieben gestalten.

Das sind die drei Motive für die dynamischen Hintergründe:

6 Kommentare

Mitdiskutieren
  Robilein | 29.01.2026 - 14:03 Uhr

Danke für die Info. Das mittlere gefällt mir am besten.

    Danke für die Info. Das mittlere gefällt mir am besten.

    0
  Rott | 29.01.2026 - 15:31 Uhr

…danke, aber ich befürchte, da bekomme ich Sehstörungen 😉

    …danke, aber ich befürchte, da bekomme ich Sehstörungen 😉

    0
  6. FaMe 161625 XP First Star Bronze | 29.01.2026 - 16:10 Uhr

    Sehr schön! Mir gefällt das Erste. Werde ich heute Abend mal testen, wie es sich auf meinem Fernseher macht.

    0

