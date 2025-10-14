Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Battlefield 6 Hintergrund verfügbar

Passend zum Release von Battlefield 6 am vergangenen Freitag wurde ein neuer dynamischer Hintergrund für die Xbox Series X|S veröffentlicht, um den erfolgreichen Start des Spiels zu feiern.
In folgendem Video könnt ihr euch den neuen dynamischen Hintergrund anschauen.
Mir gefällt es nicht, zu realistisch🤣
Dynamisch???!!!
Die Hubschrauber und Jets müssten fliegen, das feuer und Rauch müsste sich bewegen.
Das ist dann richtig dynamisch, aber bitte nicht sowas wie hier als 99,9% Standbild.
Gucke ich mir nachher mal an. Vlt muss der Undertaker weichen
Sieht schon gut aus, werde aber bei meinem screen bleiben 😅✌🏻danke für die Info