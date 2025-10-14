Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Battlefield 6 Hintergrund verfügbar

Xbox Series X Dashboard
Image: Microsoft

In einem neuen Video zeigen wir euch den dynamischen Battlefiled 6 Hintergrund für Xbox Series X|S.

Passend zum Release von Battlefield 6 am vergangenen Freitag wurde ein neuer dynamischer Hintergrund für die Xbox Series X|S veröffentlicht, um den erfolgreichen Start des Spiels zu feiern.

In folgendem Video könnt ihr euch den neuen dynamischen Hintergrund anschauen.

  2. wihitewolf2007 14515 XP Leetspeak | 14.10.2025 - 09:39 Uhr

    Dynamisch???!!!

    Die Hubschrauber und Jets müssten fliegen, das feuer und Rauch müsste sich bewegen.

    Das ist dann richtig dynamisch, aber bitte nicht sowas wie hier als 99,9% Standbild.

  4. Rotten 73765 XP Tastenakrobat Level 2 | 14.10.2025 - 11:22 Uhr

    Sieht schon gut aus, werde aber bei meinem screen bleiben 😅✌🏻danke für die Info

Hinterlasse eine Antwort