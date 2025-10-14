Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Battlefield 6 Hintergrund verfügbar

In einem neuen Video zeigen wir euch den dynamischen Battlefiled 6 Hintergrund für Xbox Series X|S.

Passend zum Release von Battlefield 6 am vergangenen Freitag wurde ein neuer dynamischer Hintergrund für die Xbox Series X|S veröffentlicht, um den erfolgreichen Start des Spiels zu feiern.

In folgendem Video könnt ihr euch den neuen dynamischen Hintergrund anschauen.

