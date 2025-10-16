Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund

Für alle Fans der beliebten Call of Duty Shooter-Reihe gibt es spannende Neuigkeiten: Die Xbox Series X/S bietet jetzt einen dynamischen Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund.
In einem neuen Video wird der exklusive Hintergrund vorgestellt, der das Design und die Atmosphäre des kommenden Blockbusters perfekt einfängt. Mit fließenden Animationen, detailreichen Effekten und einer intensiven Farbgestaltung bringt der Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund das Gefühl der Action direkt auf euren Startbildschirm.
Der dynamische Hintergrund wurde speziell für die Xbox Series X und Xbox Series S optimiert und sorgt für ein immersives Erlebnis bereits beim Einschalten der Konsole. Fans von Call of Duty können so ihre Vorfreude auf Black Ops 7 steigern und ihre Konsole im Look des Spiels gestalten. Der neue Hintergrund ist ein Must-have für alle, die ihre Xbox individuell anpassen und das Call of Duty-Feeling noch stärker erleben wollen.
also „dynamisch“ ist da gar nix
Links und in der Mitte sind Linien die sich etwas bewegen
„Mit fließenden Animationen, detailreichen Effekten und einer intensiven Farbgestaltung bringt der Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund das Gefühl der Action direkt auf euren Startbildschirm.“
Nein 😆.
Der sich solche Texte zu sowas einfallen lassen kann ,kann auch dung zum Goldpreis verkaufen 😀
Hatte denselben Gedanken 😀👍.
Ehm Nein, drückt es so richtig aus.😆
Sieht gut aus, ich hoffe ja man kann die dynamischen Bilder irgendwann auch an dem Handheld Xbox UI hinterlegen.😎
Auch wieder ultra dynamisch 🤣
Das ist leider bei den meisten Hintergründen so. Da ist kaum Bewegung drin
Da is keeper besser
Danke für die Info👍
Sobald ich die Kampagne starte wird es ausgerüstet. Werde auch den Multiplayer probieren. Bin gespannt wie es sein wird.
Wieso hat Clair-Obscur keinen dynamischen Hintergrund erhalten? Schade, echt schade.
Kannst dir ja einen Screenshot erstellen, die Dynamik bei den Hintergründen lässt ja sowieso zu wünschen übrig.
Ich finde einige echt cool
Wie zbs gaming and disability oder
Asien pacific islander Heritage mouth 2024
Ich mag es wenn es so leicht animiert ist.
(Ich finde auch das avowed key Art Hintergrund echt stark)
Oder Du suchst Dir über Google/etc. ein schönes Artwork o.ä. in passender Auflösung und haust das über die Fritzbox/USB Stick/Platte auf die Xbox und fertisch. 😊✌️
Je mehr Hintergründe umso besser. Auch wenn mich die wenigsten vollends überzeugen können
Wieder nicht wirklich dynamisch, aber bei dem Stil passt es immerhin einigermaßen.
Dennoch sollte mal etwas Dynamik in die Bilder kommen.