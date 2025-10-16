Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund

Für alle Fans der beliebten Call of Duty Shooter-Reihe gibt es spannende Neuigkeiten: Die Xbox Series X/S bietet jetzt einen dynamischen Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund.

In einem neuen Video wird der exklusive Hintergrund vorgestellt, der das Design und die Atmosphäre des kommenden Blockbusters perfekt einfängt. Mit fließenden Animationen, detailreichen Effekten und einer intensiven Farbgestaltung bringt der Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund das Gefühl der Action direkt auf euren Startbildschirm.

Der dynamische Hintergrund wurde speziell für die Xbox Series X und Xbox Series S optimiert und sorgt für ein immersives Erlebnis bereits beim Einschalten der Konsole. Fans von Call of Duty können so ihre Vorfreude auf Black Ops 7 steigern und ihre Konsole im Look des Spiels gestalten. Der neue Hintergrund ist ein Must-have für alle, die ihre Xbox individuell anpassen und das Call of Duty-Feeling noch stärker erleben wollen.