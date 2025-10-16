Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund

17
Image: Microsoft

Xbox Series X/S Dashboard erhält dynamischen Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund!

Für alle Fans der beliebten Call of Duty Shooter-Reihe gibt es spannende Neuigkeiten: Die Xbox Series X/S bietet jetzt einen dynamischen Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund.

In einem neuen Video wird der exklusive Hintergrund vorgestellt, der das Design und die Atmosphäre des kommenden Blockbusters perfekt einfängt. Mit fließenden Animationen, detailreichen Effekten und einer intensiven Farbgestaltung bringt der Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund das Gefühl der Action direkt auf euren Startbildschirm.

Der dynamische Hintergrund wurde speziell für die Xbox Series X und Xbox Series S optimiert und sorgt für ein immersives Erlebnis bereits beim Einschalten der Konsole. Fans von Call of Duty können so ihre Vorfreude auf Black Ops 7 steigern und ihre Konsole im Look des Spiels gestalten. Der neue Hintergrund ist ein Must-have für alle, die ihre Xbox individuell anpassen und das Call of Duty-Feeling noch stärker erleben wollen.

17 Kommentare Added

  Katanameister | 16.10.2025 - 09:38 Uhr

    „Mit fließenden Animationen, detailreichen Effekten und einer intensiven Farbgestaltung bringt der Call of Duty: Black Ops 7 Hintergrund das Gefühl der Action direkt auf euren Startbildschirm.“

    Nein 😆.

    0
  RumRoGERs | 16.10.2025 - 09:58 Uhr

    Sieht gut aus, ich hoffe ja man kann die dynamischen Bilder irgendwann auch an dem Handheld Xbox UI hinterlegen.😎

    0
  Robilein | 16.10.2025 - 10:10 Uhr

    Danke für die Info👍

    Sobald ich die Kampagne starte wird es ausgerüstet. Werde auch den Multiplayer probieren. Bin gespannt wie es sein wird.

    0
  Ripperdom | 16.10.2025 - 11:31 Uhr

    Wieso hat Clair-Obscur keinen dynamischen Hintergrund erhalten? Schade, echt schade.

    0
    Katanameister | 16.10.2025 - 11:34 Uhr
Antwort auf Ripperdom
      Antwort auf Ripperdom

      Kannst dir ja einen Screenshot erstellen, die Dynamik bei den Hintergründen lässt ja sowieso zu wünschen übrig.

      0
      Ripperdom | 16.10.2025 - 11:40 Uhr
Antwort auf Katanameister
        Antwort auf Katanameister

        Ich finde einige echt cool
        Wie zbs gaming and disability oder
        Asien pacific islander Heritage mouth 2024
        Ich mag es wenn es so leicht animiert ist.

        (Ich finde auch das avowed key Art Hintergrund echt stark)

        0
    Tobi-Wan-Kenobi | 16.10.2025 - 11:39 Uhr
Antwort auf Ripperdom
      Antwort auf Ripperdom

      Oder Du suchst Dir über Google/etc. ein schönes Artwork o.ä. in passender Auflösung und haust das über die Fritzbox/USB Stick/Platte auf die Xbox und fertisch. 😊✌️

      0
  GERxJOHNNY | 16.10.2025 - 11:48 Uhr

    Je mehr Hintergründe umso besser. Auch wenn mich die wenigsten vollends überzeugen können

    0
  d4wGkw0n | 16.10.2025 - 12:03 Uhr

    Wieder nicht wirklich dynamisch, aber bei dem Stil passt es immerhin einigermaßen.
    Dennoch sollte mal etwas Dynamik in die Bilder kommen.

    0

