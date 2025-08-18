Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Gears of War Reloaded Hintergrund verfügbar

Für Xbox steht ab sofort ein neues dynamisches Hintergrundbild zur Verfügung, das Gears of War Reloaded gewidmet ist.
Spieler können die Delta Squad direkt auf ihrem Dashboard einsetzen und so ihr System mit einem thematischen Design anpassen.
Ein Bild im Artikel reicht komplett aus, da kommt sowieso kaum Dynamik rüber 😜.
Du musst nur lange genug auf das Bild schauen, dann siehst du auch die Dynamik (irgendwann). 😉
bei ein paar Hintergründen finde ich ja die minimalistische Dynamik ultra nice. 😀
Gleich mal sehen ob das Halo Ablösen kann.
Schon zur Einstimmung 🦾🦾
Macht sich gut auf der Startseite.
Bleibe noch etwas bei Doom…☺️
Meh, ich bleib bei Starfield. 😅
Gears Hintergrund. Bin ich sofort dabei sobald ich an der Konsole bin
Das muss das Xbox anniversary dafür weichen
Schau ich mir dann noch an 👍.