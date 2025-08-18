Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Gears of War Reloaded Hintergrund verfügbar

Dynamischer Hintergrund mit dem Delta Squad aus Gears of War: Reloaded jetzt auf dem Dashboard einsetzbar.

Für Xbox steht ab sofort ein neues dynamisches Hintergrundbild zur Verfügung, das Gears of War Reloaded gewidmet ist.

Spieler können die Delta Squad direkt auf ihrem Dashboard einsetzen und so ihr System mit einem thematischen Design anpassen.