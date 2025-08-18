Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Gears of War Reloaded Hintergrund verfügbar

10 Autor: , in News / Xbox Series X Dashboard
Übersicht
Image: Microsoft

Dynamischer Hintergrund mit dem Delta Squad aus Gears of War: Reloaded jetzt auf dem Dashboard einsetzbar.

Für Xbox steht ab sofort ein neues dynamisches Hintergrundbild zur Verfügung, das Gears of War Reloaded gewidmet ist.

Spieler können die Delta Squad direkt auf ihrem Dashboard einsetzen und so ihr System mit einem thematischen Design anpassen.

    • Z0RN 487800 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 18.08.2025 - 19:22 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Du musst nur lange genug auf das Bild schauen, dann siehst du auch die Dynamik (irgendwann). 😉

      4
      • RumRoGERs 89845 XP Untouchable Star 4 | 18.08.2025 - 19:31 Uhr
        Antwort auf Z0RN

        bei ein paar Hintergründen finde ich ja die minimalistische Dynamik ultra nice. 😀

        0
  7. DanSanAliaMi 52620 XP Nachwuchsadmin 6+ | 18.08.2025 - 20:27 Uhr

    Gears Hintergrund. Bin ich sofort dabei sobald ich an der Konsole bin

    Das muss das Xbox anniversary dafür weichen

    0

