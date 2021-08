Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Halo Infinite Hintergrund veröffentlicht

Xbox Series X/S-Besitzer dürfen sich ab sofort über ein neues dynamisches Halo Infinite Theme freuen, um den Hintergrund der Benutzeroberfläche zu verschönern. Sollte der Background für euch nicht aufgeführt werden, dann müsst ihr einmal die Konsole komplett neustarten.

Hier gibt es einen ersten Eindruck:

Microsoft has released a new Halo Infinite-themed dynamic background for the Xbox Series S / X pic.twitter.com/SEGqpSxVAG

— Tom Warren (@tomwarren) August 27, 2021