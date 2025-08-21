Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Hintergrund für Ninja Gaiden 4

Für Nutzerinnen und Nutzer der Xbox Series X|S steht ab sofort ein neues dynamisches Hintergrundbild zur Verfügung, das sich dem kommenden Titel Ninja Gaiden 4 widmet.

Dieses Hintergrundbild bietet euch eine stilisierte Darstellung des Spiels und integriert sich nahtlos in die Benutzeroberfläche eurer Konsole. Die Animationen sind dezent gehalten und sorgen für eine atmosphärische Untermalung, ohne die Bedienung zu beeinträchtigen.

Das Hintergrundbild ist kostenlos verfügbar und kann direkt über die Konsoleneinstellungen aktiviert werden. Mit dieser Ergänzung habt ihr die Möglichkeit, eure Xbox visuell an das Design und die Stimmung von Ninja Gaiden 4 anzupassen und euch bereits vor Veröffentlichung des Spiels auf das neue Abenteuer einzustimmen.

Hier gibt es noch einmal den Story-Trailer für euch: