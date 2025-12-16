Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Hintergrund zu Fallout 76

Mit einem neuen dynamischen Hintergrund erweitert Fallout 76 die Personalisierungsmöglichkeiten auf Xbox Series X und Xbox Series S.

Spieler können ihre Konsole optisch an das neue Burning-Springs-Update anpassen und den Startbildschirm direkt in die postapokalyptische Welt von Appalachia versetzen. Der Dynamic Background bringt Bewegung, Atmosphäre und Fallout-typische Details auf das Dashboard und macht die Xbox-Konsole selbst zum Teil des Spielerlebnisses.

Der neue Xbox Dynamic Background ist thematisch eng mit den Inhalten von Burning Springs verknüpft und greift visuelle Elemente aus Fallout 76 auf.