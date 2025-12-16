Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Hintergrund zu Fallout 76

Mit einem neuen dynamischen Hintergrund erweitert Fallout 76 die Personalisierungsmöglichkeiten auf Xbox Series X und Xbox Series S.
Spieler können ihre Konsole optisch an das neue Burning-Springs-Update anpassen und den Startbildschirm direkt in die postapokalyptische Welt von Appalachia versetzen. Der Dynamic Background bringt Bewegung, Atmosphäre und Fallout-typische Details auf das Dashboard und macht die Xbox-Konsole selbst zum Teil des Spielerlebnisses.
Der neue Xbox Dynamic Background ist thematisch eng mit den Inhalten von Burning Springs verknüpft und greift visuelle Elemente aus Fallout 76 auf.
Also Fallout 76 wird in letzter Zeit schon immer stärker gepusht. Wahrscheinlich zum Start der zweiten Staffel der Fallout Serie bei Prime.
Ich halte den Hintergrund immer schlicht.
Keine Sorge, die Hintergründe sind so dynamisch, du merkst nichtmal das sich da was bewegt 😆
Super, danke für die Info. Sieht echt richtig nice aus🙂
Den schaue ich mir auf jeden Fall an!
Werde ich mir mal anschauen. Prime habe ich ja jetzt auch wieder, da geht das Hand in Hand.
Cool, werde ich direkt mal anschauen, danke für die Info.
danke für die Info
dann werd ich mir das mal reinziehen und schauen ob der meinen tomb raider hintergrund schlagen kann 😀
Sieht cool aus, ersetze ich mal den alten…