Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Hintergrund zu Pentiment

Es gibt ab sofort im Dashboard für Xbox Series X und Xbox Series S einen neuen dynamischen Hintergrund.

Obsidian Entertainment zaubert aus seinem Spiel Pentiment ein idyllisches Szenario auf eure Konsole. Zu sehen gibt es einen vor sich hinplätschernden Wasserfall, während Bienen, Schmetterlinge und herabfallende Blätter dem Hintergrund Leben einhauchen.

New week, new dynamic background to use on your Xbox Series X|S console 🙏 Search and apply this Pentiment background today!https://t.co/aH8f02MACx pic.twitter.com/EATih4d44C

— Obsidian (@Obsidian) December 12, 2022