Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Hintergrund zum 50-jährigen Bestehen von Microsoft

In einem neuen Video zeigen wir euch den neuen dynamischen Hintergrund zum 50-jährigen Jubiläum von Microsoft.

Microsoft wurde am 4. April 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Beide legten damit den Grundstein für Heimcomputer und natürlich auch in gewisser Weise für die Xbox-Konsolen, die uns seit 2001 in ihren Bann ziehen.

Um das 50-jährige Bestehen zu feiern, wurde ein neuer dynamischer Hintergrund für die Xbox Series X/S Konsolen veröffentlicht, den wir euch in folgendem Video vorstellen.

Was war euer erstes Produkt aus dem Hause Microsoft?

