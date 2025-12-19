Xbox Series X Dashboard: Dynamischer Hintergrund zur Fallout Season 2

Für die zweite Staffel der Prime Video Serie Fallout gibt es jetzt einen dynamischen Hintergrund für Xbox Series X|S.

Fans des Fallout-Universums haben diese Woche bereits einen neuen dynamischen Hintergrund für ihre Xbox Series X oder Xbox Series S erhalten.

Wir hatten bereits berichtet, dass für Fallout 76 ein neuer Hintergrund hinzugefügt wurde, der das Burning Springs-Update mit dem offiziellen Keyart zum Thema hatte.

Doch es ist noch ein zweiter hinzugekommen.

Für die gerade angelaufene zweite Staffel der Erfolgsserie Fallout wurde ebenfalls ein dynamischer Hintergrund spendiert.

Passend zum Thema von Staffel 2 laufen die Protagonisten Lucy, Maximus und der Ghoul samt Begleiter News Vegas entgegen, wobei das ikonische Zeichen der Stadt aufflackert.

Beide Hintergründe sind wie immer kostenlos und sind unter Einstellungen > Personalisierung > Mein Hintergrund > dynamische Hintergründe abrufbar.