Xbox Series X Dashboard: Dynamischer The Outer Worlds 2 Hintergrund

Image: Microsoft

Holt euch den Mann im Mond auf eure Xbox Series X|S, mit dem neuen dynamischen Hintergrund zu The Outer Worlds 2.

Ein weiterer neuer dynamischer Hintergrund für das Dashboard eurer Xbox Series X oder Xbox Series S steht jetzt bereit.

Stimmt euch auf den bevorstehenden Release von The Outer Worlds 2 am 29. Oktober ein, und aktiviert den neuen Hintergrund zum Rollenspiel über die Einstellungen.

In unserem Video könnt ihr euch die animierte Tapete mit dem Mann im Mond anschauen.

10 Kommentare Added

  1. Katanameister 225920 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.10.2025 - 13:33 Uhr

    Von der Dynamik ist der Hintergrund auf jeden Fall besser als die letzten 😅.

    1
  2. Robilein 1169030 XP Xboxdynasty Legend Gold | 21.10.2025 - 13:37 Uhr

    Sehr geil. Danke sehr für die Info. Wird natürlich als Vorbereitung auf The Outer Worlds 2 ausgerüstet🤗🤗🤗

    0
  3. Nibelungen86 281000 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.10.2025 - 13:43 Uhr

    Darauf freue ich mich aber mit am meisten dieses Jahr, endlich wieder ein richtiges Rollenspiel 🤗, nächste Woche gehts schon los 😁.

    1
  4. Phex83 125600 XP Man-at-Arms Gold | 21.10.2025 - 13:52 Uhr

    Ich freu mich schon Mega auf nächste Woche, aber der Hintergrund wird den dynamischen Hintergrund von Cyberpunk 2077 leider nicht ablösen können

    0
  5. Rotten 74445 XP Tastenakrobat Level 2 | 21.10.2025 - 14:05 Uhr

    Ik mag den Artstyle, Comics aus der Ära der 50er gefallen mir och – nur dieser Mond geht für mich garnit 🐙

    0
  6. PlayIT 47925 XP Hooligan Bezwinger | 21.10.2025 - 14:07 Uhr

    Teil 1 war schon so super, freu mich auf den zweiten 👌🏻😇

    0
  7. Bratenbengel 21935 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.10.2025 - 14:28 Uhr

    Hier werde ich beim Spiel, und natürlich auch beim möchtegern „dynamischen“ Hintergrund passen 👌🏻

    2
  8. de Maja 304515 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.10.2025 - 14:38 Uhr

    Es gibt einen merklichen dynamischen Fortschritt bei den Hintergrundbildern😅

    0

