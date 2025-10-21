Xbox Series X Dashboard: Dynamischer The Outer Worlds 2 Hintergrund

Holt euch den Mann im Mond auf eure Xbox Series X|S, mit dem neuen dynamischen Hintergrund zu The Outer Worlds 2.

Ein weiterer neuer dynamischer Hintergrund für das Dashboard eurer Xbox Series X oder Xbox Series S steht jetzt bereit.

Stimmt euch auf den bevorstehenden Release von The Outer Worlds 2 am 29. Oktober ein, und aktiviert den neuen Hintergrund zum Rollenspiel über die Einstellungen.

In unserem Video könnt ihr euch die animierte Tapete mit dem Mann im Mond anschauen.