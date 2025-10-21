Xbox Series X Dashboard: Dynamischer The Outer Worlds 2 Hintergrund

Ein weiterer neuer dynamischer Hintergrund für das Dashboard eurer Xbox Series X oder Xbox Series S steht jetzt bereit.
Stimmt euch auf den bevorstehenden Release von The Outer Worlds 2 am 29. Oktober ein, und aktiviert den neuen Hintergrund zum Rollenspiel über die Einstellungen.
In unserem Video könnt ihr euch die animierte Tapete mit dem Mann im Mond anschauen.
Von der Dynamik ist der Hintergrund auf jeden Fall besser als die letzten 😅.
Sehr geil. Danke sehr für die Info. Wird natürlich als Vorbereitung auf The Outer Worlds 2 ausgerüstet🤗🤗🤗
Darauf freue ich mich aber mit am meisten dieses Jahr, endlich wieder ein richtiges Rollenspiel 🤗, nächste Woche gehts schon los 😁.
Ich freu mich schon Mega auf nächste Woche, aber der Hintergrund wird den dynamischen Hintergrund von Cyberpunk 2077 leider nicht ablösen können
Ik mag den Artstyle, Comics aus der Ära der 50er gefallen mir och – nur dieser Mond geht für mich garnit 🐙
Teil 1 war schon so super, freu mich auf den zweiten 👌🏻😇
Hier werde ich beim Spiel, und natürlich auch beim möchtegern „dynamischen“ Hintergrund passen 👌🏻
😅
Es gibt einen merklichen dynamischen Fortschritt bei den Hintergrundbildern😅
Sieht so Langweilig aus.