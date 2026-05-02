Xbox Series X Dashboard: Erhält neuen Invincible VS-Hintergrund – ab sofort verfügbar

Auf der Xbox Series X und Xbox Series S ist ab sofort ein neuer dynamischer Hintergrund verfügbar, der auf dem Spiel Invincible VS basiert.

Der neue Hintergrund zeigt zentrale Figuren aus dem Invincible-Universum, darunter Invincible und Omni-Man, und erweitert die Auswahl an personalisierbaren Designs für das Dashboard.

Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen aktueller System-Updates, mit denen Microsoft regelmäßig neue dynamische Hintergründe für die Xbox Series X|S bereitstellt, darunter zuletzt auch Designs zu weiteren Spielen und Marken.

Der Invincible VS-Hintergrund kann direkt über die Personalisierungsoptionen der Konsole ausgewählt und aktiviert werden.