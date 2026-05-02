Xbox Series X Dashboard: Erhält neuen Invincible VS-Hintergrund – ab sofort verfügbar

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Image: Microsoft

Xbox Series X|S erhält neuen dynamischen Hintergrund zu Invincible VS.

Auf der Xbox Series X und Xbox Series S ist ab sofort ein neuer dynamischer Hintergrund verfügbar, der auf dem Spiel Invincible VS basiert.

Der neue Hintergrund zeigt zentrale Figuren aus dem Invincible-Universum, darunter Invincible und Omni-Man, und erweitert die Auswahl an personalisierbaren Designs für das Dashboard.

Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen aktueller System-Updates, mit denen Microsoft regelmäßig neue dynamische Hintergründe für die Xbox Series X|S bereitstellt, darunter zuletzt auch Designs zu weiteren Spielen und Marken.

Der Invincible VS-Hintergrund kann direkt über die Personalisierungsoptionen der Konsole ausgewählt und aktiviert werden.

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9 Kommentare Added

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  3. Lord Maternus 371945 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 02.05.2026 - 13:00 Uhr

    Nicht unbedingt ein Spiel, das sich für Hintergründe nach meinem Geschmack eignet, also werde ich wohl weiterhin bei CP2077 bleiben.

    0
  4. Katanameister 413060 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 02.05.2026 - 13:04 Uhr

    Hab es mir mal angesehen, ist wiedermal eine wahnsinnig gute Dynamik zum Genießen 🙈.

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  6. Sturmi 17145 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 02.05.2026 - 13:12 Uhr

    Also wenn es die Grafik von der Amazon Serie hätte würde ich tatsächlich überlegen es zu nehmen so bleibt ich beim grünen original

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  7. Rotten 119925 XP Scorpio King Rang 4 | 02.05.2026 - 13:33 Uhr

    Werd ik heute Abend mal anschauen ✌🏻 ma sehen wie et reinhaut 😅😹

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