Xbox Series X Dashboard: Erhält neuen Invincible VS-Hintergrund – ab sofort verfügbar

Auf der Xbox Series X und Xbox Series S ist ab sofort ein neuer dynamischer Hintergrund verfügbar, der auf dem Spiel Invincible VS basiert.
Der neue Hintergrund zeigt zentrale Figuren aus dem Invincible-Universum, darunter Invincible und Omni-Man, und erweitert die Auswahl an personalisierbaren Designs für das Dashboard.
Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen aktueller System-Updates, mit denen Microsoft regelmäßig neue dynamische Hintergründe für die Xbox Series X|S bereitstellt, darunter zuletzt auch Designs zu weiteren Spielen und Marken.
Der Invincible VS-Hintergrund kann direkt über die Personalisierungsoptionen der Konsole ausgewählt und aktiviert werden.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Von der geilen Dynamik muss ich mich erstmal selbst überzeugen
Ich hoffe du hast eine Lupe.
Kenne das Game dazu nicht mal 🤷🏻♀️
Nicht unbedingt ein Spiel, das sich für Hintergründe nach meinem Geschmack eignet, also werde ich wohl weiterhin bei CP2077 bleiben.
Hab es mir mal angesehen, ist wiedermal eine wahnsinnig gute Dynamik zum Genießen 🙈.
Sieht nicht schlecht aus.
Also wenn es die Grafik von der Amazon Serie hätte würde ich tatsächlich überlegen es zu nehmen so bleibt ich beim grünen original
Werd ik heute Abend mal anschauen ✌🏻 ma sehen wie et reinhaut 😅😹
Ist nicht mein Fall 😅