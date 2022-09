Xbox Series X Dashboard: Es hagelt Kritik, sogar Fans können es besser

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Das neue Xbox Dashboard Design, was Microsoft für das Jahr 2023 geplant hat, wird von den Fans zerrissen.

Ein neues Design ist immer Geschmackssache, aber Microsoft scheint sich mit dem neuen Dashboard keinen Gefallen zu tun. Überall hagelt es Kritik und viele Xbox-Fans machen ihren Frust etwas Luft und beklagen sich über das Look & Feel – und zugegeben, das gewisse Extra fehlt einfach, oder?

Hier erst einmal ein Bild von dem neuen geplanten Design:

Die größte Kritik der Fans ist, dass das Hintergrundbild zu verdeckt ist und es überhaupt keinen echten Touch hat. Die Kacheln sind nicht nur unterschiedlich breit und wirken irgendwie fehl am Platz, sondern auch die kleineren Navigationsbalken stören zahlreiche Xbox-Nutzer. Ein Großteil wünscht sich eher ein „Clean & Simple“ anstatt eine vollgepackte Startseite.

Clean & Simpel kann Xbox-Fan „Klobrille“ grafisch besonders gut festhalten, was er schon häufig unter Beweis gestellt hat. Somit meldete er sich sofort mit seiner Version des neuen Dashboards, das ihr hier sehen könnt:

Bei diesem Beispiel liegt der Fokus bei der Startseite ganz klar auf dem Hintergrundbild, das sich je nach „markierter Kachel“ ändern soll. Solltet ihr also in diesem Beispiel auf Halo Infinite wechseln, würde ein Wallpaper von Halo geladen. Wie das in die Tat umzusetzen ist und wie sehr es sich auf die Ladezeiten auswirken würde, bleibt abzuwarten. Dennoch wirkt direkt beim ersten Anblick alles etwas stimmiger.

Jetzt schauen wir uns wieder ein Bild vom neuen Dashboard an:

Sofort wird klar, dass es anscheinend keine richtige Ausrichtung gibt und das Design wirkt sehr unaufgeräumt, einfach nicht stimmig. Allein, dass sich die rechte untere Options-Leiste leicht über die nächsten Kacheln legt, wirkt falsch.

Microsoft hat dazu bekannt gegeben, dass es wichtige Aktualisierungen in dieser ersten Runde der Vorschau geben wird:

Die neue „Zurückspringen“-Reihe ermöglicht den schnellen Zugriff auf die zuletzt gespielten Spiele und Apps.

Einfacher Zugriff auf wichtige System-Apps wie Einstellungen, Store, Suche und Meine Spiele & Apps mit eigenen Kacheln auf Xbox Home.

Einheitliches Design und visuelle Erkennungsmerkmale mit aktualisierten Layouts, um das Erlebnis vertraut zu halten.

Wenn ihr nach unten scrollt, seht ihr kuratierte Kategorien und Empfehlungen, die auf eure Spielvorlieben zugeschnitten sind.

Der Xbox-Fan und Grafiker „Souls_Ninja“ hat auch schon mit dem Dashboard herumgespielt und sich diesmal vom Windows Fluent Design inspirieren lassen:

Bei diesem Design sind die ausgewählten Kacheln größer, der Fokus des Controllers wird somit noch einmal visualisiert. Das Hintergrundbild ist deutlich zu sehen, während die Kacheln etwas kleiner ausfallen. Dazu gibt es einen Info-Bereich, der Statistiken zum Spiel anzeigt.

Eine wichtige Anmerkung kommt von „HeyMrZweistein„, der auch darauf hingewiesen hat, dass trotz aller Kritik die Entwickler von Microsoft viele Dinge beachten müssen, die jeder Grafiker bei seinen Entwürfen vielleicht nicht bedacht hat. Themen wie Kompatibilität und die Anforderungen für Menschen mit Handicap – Sehkraft, Farbenblindheit und andere – müssen berücksichtigt werden.

Am Ende kann man es nicht immer allen recht machen, doch unserer Meinung nach würde es durchaus Sinn ergeben, wenn Microsoft allen Xbox-Besitzern mehr Anpassungsmöglichkeiten für das Layout mit an die Hand geben würde. Somit könnte man in den Dashboard-Einstellungen verschiedene Grid-Modelle anbieten, die zur Auswahl stehen und wer möchte, könnte beispielsweise aus den drei Designs (die hier aufgeführt werden) einfach seinen Favoriten auswählen. Oder aber, man macht ein einheitliches Design, das aber über weitere Anpassungsmöglichkeiten extra für Menschen mit Handicap verfügt.

Wer mit dem aktuellen Entwurf für das Xbox Dashboard Design 2023 überhaupt nichts anfangen kann, sollte nicht nur sein Feedback über das Xbox Insider-Programm einsenden, sondern auch beachten, dass Microsoft offiziell verkündet hat, dass man damit startet eine mehrmonatige Versuchsreihe umzusetzen, um herauszufinden, wie sie den Startbildschirm noch individueller gestalten und einige der wichtigsten Trends und Fanwünsche erfüllen können. Dies klingt also so, als ob Microsoft durchaus noch andere Start-Layouts in der Hinterhand hat.

Welches dieser drei Designs gefällt euch am besten und welche Änderungswünsche habt ihr für das neue Xbox Dashboard Design?