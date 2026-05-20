Xbox Series X Dashboard: Forza Horizon 6 erhält dynamischen Hintergrund

Passend zum Release von Forza Horizon 6 steht jetzt ein neuer dynamischer Hintergrund für Xbox Series X|S zur Verfügung.
Der Hintergrund bringt die Atmosphäre des neuen Horizon-Festivals direkt auf das Dashboard der Konsole und setzt dabei auf bewegte Szenen im Stil des Spiels.
In unserem Video könnt ihr euch den dynamischen Hintergrund genauer anschauen und sehen, wie sich das neue Design auf der Xbox-Oberfläche präsentiert.
Gerade Fans von Forza Horizon 6 dürften damit ihre Konsole passend zum Launch optisch aufwerten wollen.
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cool. Danke für die Info. ❤️
Schaut schön aus, aber man kann so gut mit dem ingame Foto-Editor und dem setting arbeiten, da kann man täglich ein neues Hintergrundbild erstellen