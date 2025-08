Xbox Series X Dashboard: Gaming Copilot Beta am PC gestartet

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Microsoft hat mit der schrittweisen Einführung von Gaming Copilot (Beta) für Xbox Insiders auf Windows-PCs begonnen.

Die neue Funktion ist ab sofort über die Game Bar für Teilnehmer am PC Gaming Preview verfügbar. Gaming Copilot versteht sich als intelligenter Spielbegleiter, der Spielern in schwierigen Momenten zur Seite steht, Hilfestellungen bietet und so ein nahtloseres und personalisierteres Spielerlebnis ermöglichen soll.

Die aktuelle Beta-Version unterstützt sowohl klassische Desktop-PCs als auch erste Windows-basierte Handhelds, wenn auch mit eingeschränkter Funktionalität. Weitere Optimierungen sind bereits geplant, insbesondere im Hinblick auf die kommenden Modelle ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X.

Eines der Hauptmerkmale der neuen Version ist der Voice Mode, mit dem Spieler während des aktiven Spielens per Sprachbefehl Unterstützung anfordern können, ohne das Spiel zu unterbrechen. Durch eine Integration von Screenshots aus dem laufenden Spiel kann Copilot außerdem kontextbezogener reagieren und gezielte Hilfe leisten.

Neben Tipps zu aktuellen Spielen beantwortet Copilot auch Fragen zu Spielverlauf, Erfolgen oder Kontoeinstellungen. Die Funktion ist derzeit nur auf Englisch und für Xbox Insiders ab 18 Jahren in ausgewählten Regionen verfügbar, darunter die USA, Australien, Neuseeland, Japan, Singapur und zahlreiche weitere Länder. Deutschland ist noch nicht dabei.

Zum Starten genügt es, die Xbox PC-App zu installieren und die Game Bar mit Windows-Taste + G zu öffnen. Der Copilot kann dann über das entsprechende Symbol aktiviert und mit dem Xbox-Konto genutzt werden. Microsoft plant, die Funktion künftig mit weiteren Features auszustatten und auf zusätzliche Geräte auszuweiten.

