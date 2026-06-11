Xbox Series X Dashboard: Gears of War: E-Day erhält dynamischen Hintergrund

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Image: Microsoft

Xbox Series X|S-Spieler können ab sofort einen neuen dynamischen Hintergrund zu Gears of War: E-Day nutzen.

Für Xbox Series X|S steht ab sofort ein neuer dynamischer Hintergrund zur Verfügung. Diesmal widmet Microsoft die animierte Darstellung dem kommenden Action-Spiel Gears of War: E-Day.

Der neue Hintergrund trägt den Namen „The Emergence Omen“ und greift die ikonische Symbolik der Gears-of-War-Reihe auf. Die dynamische Animation kann direkt über die Personalisierungsoptionen der Konsole ausgewählt werden.

Microsoft erweitert damit die stetig wachsende Auswahl an dynamischen Hintergründen für Xbox Series X und Xbox Series S. In den vergangenen Monaten wurden bereits zahlreiche Motive zu bekannten Spielen und Xbox-Marken veröffentlicht.

Passend zur jüngsten Präsentation von Gears of War: E-Day erhalten Fans nun eine weitere Möglichkeit, ihre Konsole optisch auf das kommende Abenteuer von Marcus Fenix und der COG einzustimmen.

Schaut euch hier an, wie der neue dynamische Hintergrund „The Emergence Omen“ aussieht.

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20 Kommentare Added

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  1. Hey Iceman 916185 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 11.06.2026 - 20:13 Uhr

    Sieht ganz gut aus, vor allem denken sie an die untere Reihe von Kacheln, die das Bild verdecken würden.

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  2. Robilein 1286630 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.06.2026 - 20:29 Uhr

    YouTube Video eingeblendet bekommen und gleich geändert🤣🤣🤣

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  3. burito361 112040 XP Scorpio King Rang 1 | 11.06.2026 - 23:04 Uhr

    werden bestimmt noch weitere bzw. bessere kommen. Halo Infinite ‚Courage‘ Hintergrund sah damals Hammer aus. sowas brauchen wir für Gears und Halo Remake wieder

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