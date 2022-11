Xbox Series X Dashboard: Glas Mockup zeigt durchsichtige Benutzeroberfläche

XboxDynasty User @Core2TOM hat sich hingesetzt und das Xbox Series X/S Dashboard überarbeitet. Dabei wollte er das Glas-Design aufgreifen und die restliche Benutzeroberfläche ebenfalls transparent umsetzen. Dazu hat er uns folgende Details mitgeschickt:

„Das Glas-Design ist im Grunde nichts Neues, das haben wir bereits im Store. Als dieses Store Design neu herauskam, habe ich öfter gelesen „das Dashboard sollte überall so aussehen wie im neuen Store“ und ich wollte jetzt testen, wie das tatsächlich aussehen könnte. „Sonstige graue Screens wie Optionen habe ich mir gespart. Kann sich jeder selbst vorstellen, wie das aussehen würde.“

Die überdimensionierten Home und My Games & apps Buttons im Guide habe ich in drei Teile nebeneinander aufgesplittet.

Das bringt mehrere Vorteile:

Ein Klick weniger, um an die zuletzt genutzten Spiele/Apps zu kommen Es können 5 anstatt 4 Spiele dargestellt werden (so wie es vor vielen Patches schon mal war) Ein Klick weniger um in My games & apps zu kommen, da man dank separatem Button nicht mehr gezwungen ist das Groups Untermenü aufzurufen

In My games & Apps klappt die Sidebar ein, wenn man rechts die Spiele/Apps auswählt – so wie im Store. Sortierung und Filter werden per View-Button aufgerufen. Die aktuelle Funktion ist bei More Options sowieso mit drin.

Also wieder mehrere Vorteile:

Sortierung und Filter können immer ausgewählt werden, ohne dafür erst ganz nach oben scrollen zu müssen Die Buttons sind oben besser sichtbar und verdecken nicht die Sicht auf Spiele Es kann ein Spiel mehr pro Reihe dargestellt werden (zumindest bei kleinen Kacheln)

Die Bilder könnt ihr euch hier anschauen: