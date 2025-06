Xbox Series X Dashboard: Großes Juni-Update ausgerollt

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Microsoft hat im Rahmen des Xbox Juni-Updates eine Vielzahl neuer Funktionen für Konsole, PC und mobile Geräte vorgestellt.

Im Mittelpunkt steht dabei Copilot for Gaming – eine interaktive KI-Hilfe, die derzeit als Beta-Version in der Xbox-App für iOS und Android getestet wird. Diese smarte Begleitfunktion soll Spieler mit Tipps, Videos und Antworten zu Herausforderungen in ihren aktuellen Spielen unterstützen und soll später auch auf dem ROG Ally verfügbar sein.

Parallel dazu erhalten Windows-Nutzer mit der Aggregated Gaming Library erstmals eine zentrale Spielesammlung im Xbox PC-App-Ökosystem. Damit können Games aus Xbox, Game Pass, Battle.net und weiteren PC-Storefronts bequem an einem Ort verwaltet und gestartet werden – inklusive Unterstützung für Handheld-Geräte wie den ROG Ally X.

Für die Xbox-Konsolen bringt das Update zusätzliche Personalisierungsmöglichkeiten. Spieler können jetzt die Liste zuletzt verwendeter Spiele und Apps individuell anpassen, unter anderem durch das Ausblenden von System-Apps oder das Anpinnen von Favoriten.

Ebenfalls neu: Game Hubs, die auf einen Blick Informationen wie Freunde, Statistiken, Erfolge oder Zusatzinhalte zu einem Spiel bündeln. Auch die Navigation wurde optimiert – ein Doppeltipp auf „A“ startet das Spiel direkt.

Darüber hinaus werden In-Game-Vorteile für Free-to-Play-Spiele besser sichtbar gemacht. Mitglieder mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass erhalten Belohnungen wie Skins, Charaktere oder Ingame-Währung, die über die Spieleseite oder den „More Benefits“-Bereich angezeigt werden.

Auch beim Cloud Gaming gibt es Fortschritte: Ein neues Speichersystem zeigt künftig detaillierter an, wenn Spielstände nicht synchronisiert wurden – inklusive Fortschrittsbalken, Geräteinformationen und klaren Hinweisen bei Fehlern. Dies soll versehentliche Datenverluste verhindern und die Synchronisierung transparenter gestalten.