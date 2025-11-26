Xbox Series X Dashboard: Großes November-Update liefert Gaming Copilot, Full Screen Experience und mehr

Microsoft rollt das umfassende Xbox November Update aus und erweitert damit zahlreiche Funktionen innerhalb des Xbox Ökosystems.

Ab sofort steht Gaming Copilot in der Beta-Version auch in der Xbox App auf Mobilgeräten bereit. Spieler erhalten damit einen persönlichen Spielassistenten direkt auf dem Smartphone, der Unterstützung beim Finden von Inhalten, beim Erklären von Spielmechaniken und bei allgemeinen Xbox-Funktionen bietet.

Parallel dazu wird die Xbox Full Screen Experience auf weiteren Windows 11-Geräten verfügbar. Das zuvor auf dem ROG Ally eingeführte Interface ermöglicht ein konsolenähnliches Vollbildmenü, das vollständig per Controller gesteuert werden kann.

Die Funktion erreicht nun zusätzliche Windows 11-Handhelds und wird über das Xbox Insider- sowie Windows Insider-Programm auf weitere Laptops, Tablets und Desktop-PCs ausgeweitet.

Für Xbox Cloud Gaming stehen ebenfalls neue Optionen bereit. Spieler können nun für ausgewählte Titel die Streamingauflösung anpassen und bis zu 1440p wählen. Die Cloud-Dienste selbst werden zudem global weiter ausgebaut. Xbox Cloud Gaming startet nun auch in Indien, während in Argentinien und Brasilien zusätzliche Geräte unterstützt werden.

Darüber hinaus bereitet Microsoft die Veröffentlichung der Xbox App für den Amazon Fire TV Stick 4K des Jahres 2025 vor. Damit können Spieler künftig Xbox-Titel direkt über das Streaminggerät nutzen, was die Reichweite von Xbox Cloud Gaming weiter erhöht und neue Zugänge für Spieler weltweit schafft.