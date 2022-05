Xbox Series X Dashboard: Hier gibt es nostalgische Xbox 360 Blade Hintergründe

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Der Reddit Nutzer prasad1287 hat einige Xbox 360 Blade Dashboard-Designs erstellt, die in vielen Fans Nostalgie auslösen dürften.

Viele Spieler werden nicht müde, neue Hintergründe für das Xbox One und Xbox Series X|S Dashboard zu fordern. Der Reddit-Nutzer prasad1287 hat in Eigenregie einige Designs erstellt, die an gute alte Zeiten erinnern.

Die Xbox 360 Ära war für viele Fans der Microsoft-Box der Einstieg in das Ökosystem der wXbox. Damals war alles anders, andere Controller, weniger Festplattenspeicher, kein Xbox Game Pass oder Cloud-Gaming.

Das bedeutet jedoch keineswegs, dass alles schlechter war. Viele Spieler vermissen beispielsweise das Dashboard und die Designs von damals. Es gab sogar dynamische Themen, bei denen jeder Avatar eurer Freundesliste in einer eigenen Umgebung dargestellt wurde.

Sogar noch vor der Einführung dieser Themes wurde das Dashboard der Xbox 360 in einer Art Tab-Ansicht dargestellt, wie man sie von Windows kennt. Diese sogenannten „Blades“ hat prasad1287 wiederbelebt und als .jpgs in einem öffentlichen Google-Drive zur Verfügung gestellt – einfach für jeden, der sich nach früheren Zeiten sehnt.

Hier ein Beispiel:

Die Blades wurden in folgenden Motiven erstellt:

Um die Hintergründe zu nutzen, könnt ihr an der Xbox den Edge Browser nutzen und dann ein Bild anwählen und als Hintergrund für eure Xbox einrichten. Ihr könnt aber auch alle Bilder auf einem USB-Stick speichern und so auf eurer Xbox einstellen. Wie das geht, könnt ihr hier auf der offiziellen Seite vom Xbox Support nachlesen.