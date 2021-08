Xbox Series X Dashboard: Höhere Auflösung der Benutzeroberfläche für Insider

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Xbox Insider im Alpha-Skip-Ahead- und Alpha-Ring können ab sofort das Xbox Series X-Dashboard und dessen Benutzeroberfläche in einer höheren Auflösung ausprobieren.

Wie weit sie angekurbelt wurde und wie hoch die Auflösung in dieser Testphase ist, wurde nicht gesagt. Es wurde aber bestätigt, dass das komplette Dashboard, der Guide und der Home-Bereich in einer deutlich höheren Auflösung dargestellt werden, wenn die Xbox Series X an einem 4K-TV-Gerät angeschlossen wurde. Auch die Lesbarkeit der Texte soll durch diese Schärfe einfacher fallen.