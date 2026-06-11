Xbox Series X Dashboard: Insider Update bringt mehr Personalisierung, gemeinsame Freunde und Energiesparfunktionen

Microsoft veröffentlicht ein neues Update für ausgewählte Xbox Insider und erweitert die Konsole um zusätzliche Personalisierungsoptionen, verbesserte soziale Funktionen sowie neue Energiesparmaßnahmen.
Die Aktualisierung soll die Nutzung der Xbox-Plattform persönlicher gestalten und gleichzeitig den Zugriff auf Freunde, Spiele und Systemeinstellungen vereinfachen.
Gemeinsame Freunde leichter erkennen
Künftig können Spieler auf Xbox-Profilen gemeinsame Freunde sehen, sofern die jeweiligen Datenschutzeinstellungen dies erlauben.
Zu den Neuerungen gehören:
- Anzeige gemeinsamer Freunde direkt im Profil
- Sichtbare Anzahl gemeinsamer Kontakte bei noch nicht befreundeten Spielern
- Schnellere Vernetzung innerhalb der Xbox-Community
- Erleichterte Kontaktaufnahme nach Multiplayer-Partien
Mehr Personalisierung für „Meine Spiele & Apps“
Microsoft erweitert außerdem die Anpassungsmöglichkeiten der Spielebibliothek.
Neue Funktionen:
- Darstellung von Spielen mit großformatigen Poster-Artworks
- Individuell anpassbare Statussymbole
- Aufgeräumtere Bibliotheksansicht
- Separierte Einstellungsbereiche für Home und „Meine Spiele & Apps“
- Neue Schnellzugriffe für Personalisierungsoptionen
Dadurch soll die Spielebibliothek übersichtlicher wirken und sich stärker an den eigenen Vorlieben ausrichten lassen.
Wunschliste direkt über die Spielkarte
Auch die Wishlist-Funktion wird erweitert.
Spieler können künftig:
- Kommende Spiele direkt über die jeweilige Spielkarte zur Wunschliste hinzufügen
- Titel bereits vor dem Verkaufsstart vormerken
- Wunschlisten schneller verwalten
- Künftige Veröffentlichungen einfacher verfolgen
Neues Energiespar-Update
Microsoft setzt zudem die Einführung weiterer Stromsparmaßnahmen fort.
Betroffen sind Xbox Series X|S- und Xbox One-Konsolen, die aktuell den Schlafmodus verwenden.
Wichtige Änderungen:
- Automatische Umstellung auf den Modus „Herunterfahren (Energiesparen)“
- Bis zu 20-fach geringerer Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Keine Auswirkungen auf Leistung oder Gameplay
- System-, Spiel- und App-Updates bleiben weiterhin über Nacht möglich
- Einstellung kann jederzeit manuell geändert werden
Die neuen Funktionen werden zunächst für Xbox Insider ausgerollt und dienen der weiteren Optimierung des Konsolenerlebnisses. Microsoft sammelt während der Testphase zusätzliches Feedback, bevor die Features später für alle Nutzer verfügbar gemacht werden könnten.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nett, aber das wichtigste wird weiterhin ignoriert.. die riesigen und nervigen Werbekacheln auf dem Homescreen..
Ich will die da nicht haben. Ich mag eine kleine Leiste mit den zuletzt gespielten Titeln haben und oben die ganzen Shortcuts, die da jetzt schon sind. Ansonsten will ich einfach nur meinen Hintergrund sehen.. alles andere kann dann gerne ein Fenster weiter unten kommen. Gruppen sollte mMn auch da an erster Stelle stehen. Gebt Leuten selbst die Wahl, ob sie Werbung für XYZ und GP Inhalte haben wollen.
Verbesserungen sind immer willkommen.
Bin ehrlich gesagt ein wenig genervt von den neuen Xbox Insider Funktionen.
Warum? Weil ich Xbox Insider bin aber kein Zugriff drauf habe. Nicht mal diese Gamerscore-Badgets sind bei mir bis heute verfügbar.
Für mich wirkt es bisher noch halbgar was da alles ins Rollen gebracht wurde, weil es bei der breiten Kundschaft noch nicht angekommen ist.
Genau so der Xbox Mode am PC, auch nur für „ausgewählte“ Insider.
Also ich fahre meinen Series X schon immer ganz runter und Updates werden trotzdem geladen (zumindest wenn es schon angestoßen war), das ist doch nicht neu oder?
da gibts ein 👍 von mir !
Ich mag es Updates zu ziehen und die neuen Funktionen auszuprobieren
Bin eigentlich mit dem aktuellen zufrieden, kaum noch Kacheln und schneller start.
Gefällt mir, sieht gut aus