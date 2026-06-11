Xbox Series X Dashboard: Insider Update bringt mehr Personalisierung, gemeinsame Freunde und Energiesparfunktionen

Microsoft veröffentlicht ein neues Update für ausgewählte Xbox Insider und erweitert die Konsole um zusätzliche Personalisierungsoptionen, verbesserte soziale Funktionen sowie neue Energiesparmaßnahmen.

Die Aktualisierung soll die Nutzung der Xbox-Plattform persönlicher gestalten und gleichzeitig den Zugriff auf Freunde, Spiele und Systemeinstellungen vereinfachen.

Gemeinsame Freunde leichter erkennen

Künftig können Spieler auf Xbox-Profilen gemeinsame Freunde sehen, sofern die jeweiligen Datenschutzeinstellungen dies erlauben.

Zu den Neuerungen gehören:

Anzeige gemeinsamer Freunde direkt im Profil

Sichtbare Anzahl gemeinsamer Kontakte bei noch nicht befreundeten Spielern

Schnellere Vernetzung innerhalb der Xbox-Community

Erleichterte Kontaktaufnahme nach Multiplayer-Partien

Mehr Personalisierung für „Meine Spiele & Apps“

Microsoft erweitert außerdem die Anpassungsmöglichkeiten der Spielebibliothek.

Neue Funktionen:

Darstellung von Spielen mit großformatigen Poster-Artworks

Individuell anpassbare Statussymbole

Aufgeräumtere Bibliotheksansicht

Separierte Einstellungsbereiche für Home und „Meine Spiele & Apps“

Neue Schnellzugriffe für Personalisierungsoptionen

Dadurch soll die Spielebibliothek übersichtlicher wirken und sich stärker an den eigenen Vorlieben ausrichten lassen.

Wunschliste direkt über die Spielkarte

Auch die Wishlist-Funktion wird erweitert.

Spieler können künftig:

Kommende Spiele direkt über die jeweilige Spielkarte zur Wunschliste hinzufügen

Titel bereits vor dem Verkaufsstart vormerken

Wunschlisten schneller verwalten

Künftige Veröffentlichungen einfacher verfolgen

Neues Energiespar-Update

Microsoft setzt zudem die Einführung weiterer Stromsparmaßnahmen fort.

Betroffen sind Xbox Series X|S- und Xbox One-Konsolen, die aktuell den Schlafmodus verwenden.

Wichtige Änderungen:

Automatische Umstellung auf den Modus „Herunterfahren (Energiesparen)“

Bis zu 20-fach geringerer Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand

Keine Auswirkungen auf Leistung oder Gameplay

System-, Spiel- und App-Updates bleiben weiterhin über Nacht möglich

Einstellung kann jederzeit manuell geändert werden

Die neuen Funktionen werden zunächst für Xbox Insider ausgerollt und dienen der weiteren Optimierung des Konsolenerlebnisses. Microsoft sammelt während der Testphase zusätzliches Feedback, bevor die Features später für alle Nutzer verfügbar gemacht werden könnten.