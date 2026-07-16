Xbox Series X Dashboard: Juli-Update 2026 mit längeren Gamertags und mehr ausgerollt

Xbox veröffentlicht das Dashboard-Update für Juli 2026 mit längeren Gamertags, Cloud-Gaming während Updates und neuen Xbox-360-Funktionen.

Xbox hat das Dashboard-Update für Juli 2026 veröffentlicht und führt mehrere neue Funktionen ein, die den Alltag auf der Konsole komfortabler gestalten sollen. Dazu gehören längere Gamertags, neue Game Hubs für Xbox-360-Spiele, Cloud-Gaming während laufender Updates sowie Verbesserungen für die Wunschliste.

Eine der auffälligsten Änderungen betrifft die Gamertags. Die maximale Länge einzigartiger Gamertags steigt von bislang 12 auf 15 Zeichen. Die Erweiterung gilt ausschließlich für verfügbare und eindeutige Gamertags. Namen mit Suffixen oder nicht-lateinischen Zeichen bleiben weiterhin auf maximal 12 Zeichen begrenzt.

Auch Xbox-360-Spiele erhalten eine neue Funktion. Für installierte Titel stehen künftig eigene Game Hubs zur Verfügung. Dort finden Spieler unter anderem ihren Achievement-Fortschritt, Spielaufnahmen, Screenshots und weitere Informationen zum jeweiligen Spiel. Zusätzlich werden detailliertere Achievement-Popups für Xbox-360-Titel direkt im Profil angezeigt.

Für Xbox Game Pass-Mitglieder gibt es außerdem eine praktische Verbesserung beim Cloud Gaming. Muss ein Spiel aktualisiert werden und ist gleichzeitig über die Cloud spielbar, kann es sofort gestartet werden, während das Update im Hintergrund heruntergeladen wird. Die entsprechende Cloud-Option erscheint direkt auf der Spielkarte, sobald ein Download oder Update aktiv ist.

Darüber hinaus wurde die Wishlist-Funktion vereinfacht. Sowohl bereits veröffentlichte als auch noch erscheinende Spiele lassen sich künftig direkt über ihre Spielkarte zur persönlichen Wunschliste hinzufügen.

Mit dem Juli-Update konzentriert sich Microsoft vor allem auf Komfortverbesserungen, die alltägliche Abläufe beschleunigen und den Zugriff auf Spiele, Achievements und Wunschlisten vereinfachen.