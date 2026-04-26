Xbox Series X Dashboard: Kreatives Töpfer-Chaos im dynamischen Hintergrund

Für Xbox Series X|S steht jetzt ein neuer dynamischer Hintergrund bereit, der das kreative Chaos des Arena Spiels auf euren Homescreen bringt.

Mit einem neuen dynamischen Hintergrund hält das kreative Chaos von Kiln jetzt auch direkt Einzug auf eure Xbox Series X|S Konsole.

Wir zeigen euch im Video, wie der neue Hintergrund aussieht und welche Animationen euch auf dem Dashboard erwarten.

Wer den neuen dynamischen Hintergrund selbst nutzen möchte, findet ihn direkt über die Anpassungsoptionen der Xbox Series X|S Konsole im Bereich der dynamischen Hintergründe.

Xbox Series X/S | Dynamischer Kiln Hintergrund

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