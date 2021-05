Xbox Series X Dashboard: Mai Update mit zahlreichen Verbesserungen ausgerollt

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Das Xbox-Mai-Update enthält Verbesserungen für die schnelle Wiederaufnahme bei Quick Resume, Passthrough-Audio und vieles mehr. Das Update wird ab sofort für alle Xbox-Besitzer ausgerollt.

Das Team Xbox freut sich darauf, die Xbox immer weiter zu verbessern, einschließlich der Verfeinerung der Erfahrung und der Bereitstellung brandneuer Funktionen, basierend auf eurem Feedback. Das Mai-Update enthält neue Verbesserungen bei Quick Resume, Passthrough-Audio für Medien-Apps und mehr.

Neue Quick Resume-Verbesserungen

Quick Resume ist eine Funktion, die auf den technischen Möglichkeiten der innovativen Xbox Velocity Architecture in der Xbox Serie X|S basiert. Sie ermöglicht es nahtlos zwischen mehreren Spielen zu wechseln und das Gameplay sofort an der Stelle fortzusetzen, an der man zuletzt aufgehört hat. Mit diesem Update wird Quick Resume noch besser, mit verbesserter Zuverlässigkeit und schnelleren Ladezeiten.

„Wir haben es auch einfacher gemacht, Spiele zu identifizieren und darauf zuzugreifen, die Quick Resume unterstützen und gespeichert sind. Sie können anhand eines neuen Tags sehen, ob Ihr aktuelles Spiel Quick Resume unterstützt. Gamer auf der Xbox Serie X|S können auch die Vorteile einer neuen Gruppe nutzen, die alle Spiele auflistet, die derzeit in Quick Resume gespeichert sind. Sie können die Gruppe verwenden, um zu sehen, welche Spiele bereit sind, von Quick Resume zu starten und von dort aus zu starten. Wie andere Gruppen können Sie sie zu Home hinzufügen, um schneller darauf zugreifen zu können, oder Sie können Ihre Erfahrung anpassen, indem Sie ein Spiel aus dem Quick Resume-Status entfernen.“

Passthrough-Audio für Medien-Apps

Probiert Passthrough aus, um den Ton eurer bevorzugten Xbox-Medien-Streaming-Apps wie Disney+, der Apple TV-App, Plex, Vudu und mehr noch besser klingen zu lassen. Mit Passthrough könnt ihr die Audio-Dekodierung von Medien-Apps auf euren kompatiblen HDMI-Geräten an der Konsole vorbeiführen, um ein hochwertiges Hörerlebnis mit eurem externen Soundsystem zu erzielen. Um die Funktion zu nutzen, findet ihr die neue Schaltfläche „Passthrough zulassen“ auf dem Bildschirm mit den Xbox-Audioeinstellungen. Dazu gibt es eine Anzeige in der Anleitung, wenn ihr eine kompatible Medien-App mit aktiviertem Passthrough-Audio verwendet.

Spieltrailer mit Xbox Game Pass ansehen

Entdeckt euer nächstes Lieblingsspiel auf Xbox Series X|S und Xbox One mit schnellerem und einfacherem Zugriff auf Spotlight-Trailer für Spiele in der Xbox Game Pass-Bibliothek. Jetzt werden Spieltitel, die im Spotlight auf dem Game Pass-Hub angezeigt werden, Trailer abspielen, wenn ihr sie anwählt. Das bedeutet weniger Klicks für euch, wenn ihr die neuesten und besten Erweiterungen von Game Pass in der Vorschau ansehen wollt. Um die Trailer mit Audio abzuspielen, klickt auf die Kachel.

Neuer dynamischer Hintergrund – Motive

Zum Start der Xbox Series X|S hat das Team dynamische Hintergründe hinzugefügt, eine neue Funktion, mit der ihr euren Homescreen mit Bewegung und Farbe anpassen könnt. Diesen Monat gibt es das neue Muster – „Motive“. Ihr findet den neuen dynamischen Motive-Hintergrund unter Einstellungen > Allgemein > Personalisierung > Mein Hintergrund > Dynamischer Hintergrund.

Eine Vorstellung gibt es hier im Video zu sehen:

Fragt ein Elternteil: Multiplayer nach Titel Freigabe



Letzten Herbst hat Microsoft die Xbox Familieneinstellungen-App kostenlos für iOS und Android eingeführt und veröffentlichen weiterhin Funktionsupdates, um Familien mit einfachen Tools zu helfen, das Spielen ihrer Kinder zu verwalten. Ab diesem Monat können Eltern Multiplayer-Spiele – bei denen man mit anderen Spielern spielen und kommunizieren kann – nach bestimmten Titeln freigeben, direkt von der Konsole oder in der Xbox Familieneinstellungen-App.

Wenn euer Kind ein bestimmtes Spiel im Mehrspielermodus spielen möchte, es aber durch die Familieneinstellungen blockiert ist, kann es eine Anfrage senden, um den Mehrspielermodus nur für dieses Spiel freizugeben. Eltern bekommen dann eine Benachrichtigung in ihrer App und können dann von Spiel zu Spiel entscheiden.

Die Xbox-App für Android und iOS wird immer besser

Letzten Monat hat Microsoft der Xbox-App für Android und iOS Bestenlisten hinzugefügt. Diesen Monat entwickeln sie das Erlebnis weiter, indem sie ein paar weitere Updates veröffentlichen. Bleibt mit einer neuen Push-Benachrichtigung in Verbindung, die euch informiert, wenn eure Lieblingsfreunde online gehen. Außerdem aktualisieren Microsoft die Seiten mit den Erfolgen und fügt Spielstatistiken hinzu, einschließlich der „gespielten Zeit“.

„Zu guter Letzt ist uns die Zuverlässigkeit sehr wichtig, und wir freuen uns, dass wir einige Änderungen vorgenommen haben, die die Leistung beim Laden Ihres Chat-Tabs und beim Senden von Nachrichten in der App verbessern“, gibt Microsoft weiter bekannt.

Smart Glass-App für PC eingestellt



Die Smart Glass-App auf dem PC wird eingestellt.