Xbox Series X Dashboard: Master Piece-Kunstwerk als Hintergrund verfügbar

Die Künstlerin Iva Troj schuf für Halo Infinite in Öl ein echtes Master Piece, über das wir hier bereits ausführlicher berichtet haben.

Jetzt könnt ihr euch das Gemälde direkt in eure Xbox Series X|S-Konsole hängen. Denn, ab sofort ist das Kunstwerk auch über die Designs eures Profils im Dashboard direkt als Hintergrund auswählbar.

Das sieht dann so aus:

pinch yourself sort of moment, but you can now set Master Piece as your profile theme on Xbox consoles😭 pic.twitter.com/p2S8iCH5Um

— Samuel Bateman (@samuelofc) December 21, 2021