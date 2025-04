Xbox Series X Dashboard: Mehr Speicherplatz und Game Hub im neusten Update

Mit dem neuesten System-Update für eure Xbox-Konsole führt Microsoft eine verbesserte Methode ein, um Speicherplatz freizugeben.

Im Dashboard findet ihr unter Meine Spiele & Apps > Verwalten > Speicherplatz freigeben neuerdings Empfehlungen zum Entfernen doppelter Kopien von Spielen und Spielen, auf die ihr keinen Zugriff mehr habt.

Die bisher Anzeige von ungenutzten Add-ons und schrumpfbaren Spiele bleibt bestehen.

Außerdem gibt es jetzt das Game Hub auf Xbox-Konsolen. Die neue Übersicht bietet Zugriff auf Spielerstatistiken, Erfolge, Freunde, die das Spiel gerade spielen, letzte Aufnahmen, verfügbare Add-ons, Ereignisse und mehr.

Microsoft schreibt dazu: „Für eine Untergruppe von Spielern werden Spiele-Hubs immer dann angezeigt, wenn ein Spieler ein Spiel aus seiner Liste der zuletzt gespielten oder installierten Spiele auswählt. Der Standardfokus in den Spiele-Hubs liegt immer auf der Schaltfläche „Spielen“, so dass die Spieler mit einem schnellen Doppeltipp auf die Spielkachel direkt in die Action einsteigen können.“

„Es wurde eine neue Einstellung eingeführt, die es den Spielern ermöglicht, Spiele direkt zu starten, anstatt über die Spiele-Hubs. Um sie zu aktivieren, geht man zu den Personalisierungseinstellungen oder zu Meine Spiele & Apps > Verwalten > Spiele & Apps.“