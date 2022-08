Xbox Series X Dashboard: Meine Spiele & Apps erhält neues Layout

Xbox Insider testen derzeit eine neue Version des Dashboards, das auf Xbox Series X|S und Xbox One zum Einsatz kommt.

Neben verschiedenen Fehlerkorrekturen dürfen die Insider auch ein neues Layout für den Bereich Meine Spiele & Apps ausprobieren.

Mit dem veränderten Layout sollen die Anzeige und das Filtern eurer Spielebibliothek so wie der Zugang dazu verbessert werden.

Durch übergeordnete Kategorien lassen sich schneller im Besitz befindliche Spiele und die aus den Abonnements, wie etwa dem Xbox Game Pass oder EA Play, anzeigen.

In einem kurzen Video zeigt IdleSloth das neue Layout, das in Zukunft alle Besitzer einer Xbox-Konsole erhalten werden:

Here's a look at the new full library layout

You can now easily use the RB and LB to navigate your full library pic.twitter.com/ty20QHkL99

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) August 27, 2022