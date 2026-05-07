Xbox Series X Dashboard: Microsoft deutet neue Benutzeroberfläche mit weniger Werbung an

Während einer Präsentation auf der GDC (wobon es heute eine Entwickler-Show-Version gab) hat Microsoft offenbar einen ersten Blick auf eine überarbeitete Xbox-Oberfläche gezeigt, die sowohl das Dashboard der Konsole als auch die Xbox-PC-App betreffen könnte und dabei auf ein deutlich aufgeräumteres Design hindeutet.

Auf dem gezeigten Bild ist ein Xbox-Dashboard zu sehen, das im Vergleich zur aktuellen Oberfläche weniger werbliche Inhalte enthält und insgesamt strukturierter wirkt. Dies hat unmittelbar Spekulationen darüber ausgelöst, ob es sich um eine zukünftige Version der Benutzeroberfläche handelt.

Neben dem Konsolen-Dashboard deuten die gezeigten Inhalte auch auf Änderungen innerhalb der Xbox-PC-App hin. Microsoft arbeitet seit längerer Zeit daran, die verschiedenen Xbox-Plattformen stärker miteinander zu verbinden und ein einheitlicheres Nutzererlebnis zu schaffen.

Offiziell bestätigt wurde eine neue Benutzeroberfläche bislang nicht. Vielmehr handelt es sich bei dem gezeigten Material um eine Präsentationsgrafik aus einer GDC-Keynote, die möglicherweise zukünftige Designrichtungen andeutet.

Besonders die reduzierte Anzahl an Werbeelementen im Dashboard sorgt für Diskussionen in der Community, da die aktuelle Xbox-Oberfläche regelmäßig für ihre werblich geprägten Kacheln kritisiert wird.

Ob und wann ein solches Design tatsächlich für Xbox Series X|S und die Xbox-PC-App erscheint, ist derzeit noch offen.

