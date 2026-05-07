Xbox Series X Dashboard: Microsoft deutet neue Benutzeroberfläche mit weniger Werbung an

Während einer Präsentation auf der GDC (wobon es heute eine Entwickler-Show-Version gab) hat Microsoft offenbar einen ersten Blick auf eine überarbeitete Xbox-Oberfläche gezeigt, die sowohl das Dashboard der Konsole als auch die Xbox-PC-App betreffen könnte und dabei auf ein deutlich aufgeräumteres Design hindeutet.
Auf dem gezeigten Bild ist ein Xbox-Dashboard zu sehen, das im Vergleich zur aktuellen Oberfläche weniger werbliche Inhalte enthält und insgesamt strukturierter wirkt. Dies hat unmittelbar Spekulationen darüber ausgelöst, ob es sich um eine zukünftige Version der Benutzeroberfläche handelt.
Neben dem Konsolen-Dashboard deuten die gezeigten Inhalte auch auf Änderungen innerhalb der Xbox-PC-App hin. Microsoft arbeitet seit längerer Zeit daran, die verschiedenen Xbox-Plattformen stärker miteinander zu verbinden und ein einheitlicheres Nutzererlebnis zu schaffen.
Offiziell bestätigt wurde eine neue Benutzeroberfläche bislang nicht. Vielmehr handelt es sich bei dem gezeigten Material um eine Präsentationsgrafik aus einer GDC-Keynote, die möglicherweise zukünftige Designrichtungen andeutet.
Besonders die reduzierte Anzahl an Werbeelementen im Dashboard sorgt für Diskussionen in der Community, da die aktuelle Xbox-Oberfläche regelmäßig für ihre werblich geprägten Kacheln kritisiert wird.
Ob und wann ein solches Design tatsächlich für Xbox Series X|S und die Xbox-PC-App erscheint, ist derzeit noch offen.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Werbung stört mich dort kaum und zudem hält man sich dort kaum auf.
Ja, seh ich auch so
Ich fühle mich von Werbung umzingelt. Man kann sich nicht mal eine Folge auf Amazon Video anschauen, ohne 5 Werbeblöcke reingeknallt zu bekommen
Das wäre gut, aber ob Werbung oder anderes, die Home Benutzeroberfläche ist überladen. Ich HASSE diese untere, zweite Reihe an Kacheln mit dem Shop und der Werbung weil Sie den Home Screen so klein macht. Es wirkt enorm klaustrophobisch auf mich. Nur eine einzige Reihe mit den Spielen wäre wünschenswert, da würde auch gleich das Hintergrund bild deutlich an Attraktivität gewinnen.
hehe du meinst das man im Endeffekt Reihe hat, um sich durch die Games da zu skippen oder?!
Wo bitte ist den weniger Werbung zu sehen auf dem Dashboard ? Für mich sieht das DB genau so aus wie wir es jetzt haben. Oder kann mir einer die Verbesserungen nennen ?
Ich komme mit dem aktuellen gut klar