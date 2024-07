Xbox Series X Dashboard: Mögliches Mobile-Dashboard aufgetaucht

Kürzlich wurde in einer Top Gear-Folge ein neues Robotaxi vorgestellt, das unter der Leitung von Bugatti CEO Mate Rimac entwickelt wird und schon in zwei Jahren auf Zagrebs Straßen unterwegs sein soll.

Wer genau hinschaut, kann bei einem Schwenk über das mit einem 43-Zoll-Bildschirm ausgestattet Armaturenbrett ein abgewandeltes Xbox-Dashboard erkennen.

Ob es sich um einen speziell zu Demonstrationszwecken erstellten Prototypen oder möglicherweise eine zukünftige Version beziehungsweise Mobile-Version des Xbox-Dashboards handelt, ist unklar.

Letztere könnte möglicherweise bei einem Xbox-Handheld zum Einsatz kommen, um den sich seit Langem Gerüchte halten, die zuletzt von Xbox-Chef Phil Spencer zusätzlich angeheizt wurden.

𝗣𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗸: Rimac may have leaked a new mobile style 𝗫𝗯𝗼𝘅 𝗗𝗮𝘀𝗵𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱 during the Robotaxi reveal on Topgear.

Would look good on an 𝗫𝗯𝗼𝘅 𝗛𝗮𝗻𝗱𝗵𝗲𝗹𝗱, is all I'm saying! pic.twitter.com/JJN5UYzLPk

— XboxCore (@_XboxNews) June 27, 2024