Xbox Series X Dashboard: Neue Farben, Controller-Einstellungen und mehr für Insider

Ab sofort können ausgewählte Alpha Skip-Ahead XBOX Insider ein neues Update testen, welches Xbox-Spielern mehr Möglichkeiten zur Individualisierung sowie einfacheren Zugriff auf wichtige Neuigkeiten bringen soll.

Auf Basis von Nutzer-Feedback wurden die Farboptionen für das Xbox-Dashboard weiter ausgebaut. Zukünftig soll eine präzise Farbauswahl per Hex-Code möglich sein. Zudem kann per Option die Farbe an das verwendete Spielerbild angepasst werden. In der Vorschau kann die Auswahl vor der Bestätigung begutachtet werden.

In der XBOX-Zubehör-App wird nun exakt der spezifische Controller angezeigt, der angeschlossen ist. Die Verwechslungsgefahr beim Belegen von Tasten oder anderen Einstellungen eines Xbox-Controllers wird somit minimiert.

Nach einer Konsolenaktualisierung können Nutzer über die obere Navigationsleiste direkt auf die Release Notes zugreifen und neue Funktionen entdecken. Zudem fallen die Release Notes nun ausführlicher aus und bieten mehr Details zu neuen Funktionen, Änderungen und wichtigen Fehlerbehebungen.

Beim Auftreten eines Problems mit den Xbox-Diensten, erscheint in der oberen rechten Ecke des Dashboards eine neue Anzeige, die Nutzer direkt und ohne das Verlassen der Konsole mit der Statusseite verbindet.