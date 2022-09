Xbox Series X Dashboard: Neue Features für die Installation von Spielen

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Microsoft ist weiter dabei, neue Funktionen für das Xbox Dashboard für Xbox One und Xbox Series X/S umzusetzen. Nun wurde bekannt gegeben, dass man ein neues Feature für die Installation von Spielen im Insider-Programm testet.

Dabei könnt ihr mit der neuen Dashboard-Funktion den Standardinstallationsort für eure Spiele selbst bestimmen oder die Xbox für euch entscheiden lassen. So könnt ihr euer System nach Belieben steuern, wenn ihr mehrere Datenträger zum Speichern von Spielen angeschlossen habt.

Beispielsweise könnt ihr so beschließen, dass Xbox Series X-Spiele direkt auf dem internen Speicher der Konsole installiert werden, was auch am meisten Sinn ergibt, um den vollen Funktionsumfang mit den schnellen Ladezeiten zu nutzen. Ist dieser voll, könnt ihr die Erweiterungskarte auswählen.

Weiter könnt ihr beispielsweise entscheiden, dass ihr „ältere“-Spiele auf einem großen externen USB-Laufwerk einrichtet. Oder ihr lasst einfach die Konsole für euch entscheiden, dann werden Spiele der Xbox Series X|S auf dem schnellsten Gerät mit freiem Speicherplatz installiert, ältere Spiele auf dem USB-Laufwerk.