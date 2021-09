Xbox Series X Dashboard: Neue HDMI-CEC Funktionen für Insider freigeschaltet

Autor:, in / Xbox Series X Dashboard

Das Xbox Insider Programm im Alpha Skip Ahead- und Alpha-Ring hat neue HDMI-CEC Funktionen zum Testen bekommen.

Mit der neuesten Version könnt ihr eure TV-Fernbedienung verwenden, um eure Xbox zu steuern. So habt ihr die Möglichkeit mit eurer TV-Fernbedienung durch das Xbox-Dashboard zu und Streaming-Apps wie Netflix zu navigieren. Dies war zuvor mit zahlreichen Samsung-TV-Modellen bereits ausführbar.

Des Weiteren ist es möglich den TV-Eingang auf Xbox zu wechseln, indem ihr die Xbox-Taste an eurem Controller drückt. Insider können mit einem einzigen Druck auf die Xbox-Taste an dem Controller sofort vom TV-Signal wieder zurück zum Konsolen-Eingang umschalten und so direkt mit dem Spielen beginnen oder es fortsetzen.