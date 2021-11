Xbox Series X Dashboard: Neue Profil-Badges zum 20. Geburtstag jetzt verfügbar

Microsoft hatte bereits angekündigt, die alten Badges im Xbox-Profil gegen eine neue, farbenfrohere Version einzutauschen.

Anfang der Woche begann der Austausch dieser Mitgliederabzeichen, die die Dauer der Xbox LIVE Goldmitgliedschaft bzw. des Xbox Game Pass Ultimate Abonnement in Jahren darstellt.

Und so sieht das Ganze nun aus:

Updated with new Xbox tenure badge (since OG XBL beta) and higher res capture from console streaming in Xbox app. pic.twitter.com/aBXsxmX4ID

— Keith Kline (@keithkline) November 17, 2021