Xbox Series X Dashboard: Neue Sortierfunktionen im Store verfügbar

Image: Microsoft

Microsoft erweitert die Filteroptionen auf in seinem Store auf Konsolen, die vor allem Rabattjägern zugutekommen.

Im Xbox Store auf Konsolen stehen ab sofort zusätzliche Sortiermöglichkeiten zur Verfügung. Die neue Auswahl erlaubt es, Spiele und Zusatzinhalte nach dem höchsten oder niedrigsten Preis sowie nach dem größten oder geringsten Rabatt zu ordnen.

Zusätzlich wurde eine Liste der meistgewünschten Titel integriert, die einen schnellen Überblick über besonders gefragte Spiele bietet.

Mit diesen Erweiterungen schafft Microsoft weitere Optionen, um die Suche im Xbox Store zu personalisieren und gezielt einzugrenzen.

38 Kommentare Added

  1. Spaxarrow 9940 XP Beginner Level 4 | 27.02.2026 - 22:31 Uhr

    Irgend n Land hatte das schon 🤔 hab dann entweder 2 sek dahin gewechselt oder ne homepage für price filtern genutzt daher super das es jetzt auch ohne extra was zu tun geht 😁

