Xbox Series X Dashboard: Neue Sortierfunktionen im Store verfügbar

Microsoft erweitert die Filteroptionen auf in seinem Store auf Konsolen, die vor allem Rabattjägern zugutekommen.

Im Xbox Store auf Konsolen stehen ab sofort zusätzliche Sortiermöglichkeiten zur Verfügung. Die neue Auswahl erlaubt es, Spiele und Zusatzinhalte nach dem höchsten oder niedrigsten Preis sowie nach dem größten oder geringsten Rabatt zu ordnen.

Zusätzlich wurde eine Liste der meistgewünschten Titel integriert, die einen schnellen Überblick über besonders gefragte Spiele bietet.

Mit diesen Erweiterungen schafft Microsoft weitere Optionen, um die Suche im Xbox Store zu personalisieren und gezielt einzugrenzen.

New Feature: Xbox has added ‚Sort by Price/Discount‘ and ‚Most Wishlisted‘ as sort options (in the sort tab) on the Store. Credit to Clippy on Restera for the find 👏 pic.twitter.com/D8HoMB5ewr — Idle Sloth (@IdleSloth84_) February 26, 2026