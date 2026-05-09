Xbox Series X Dashboard: Neuer dynamischer Forza Horizon 6 Hintergrund bringt Japan Vibes auf die Konsole

Die Vorfreude auf Forza Horizon 6 steigt ins Unermessliche und passend zum nahenden Release des Open-World-Rennspiels wurde jetzt ein neuer dynamischer Hintergrund veröffentlicht.
Dabei erwartet euch ein stylisches Motiv mit japanischem Setting, Kirschblüten, einer eindrucksvollen Bergkulisse und Fahrzeugen aus dem kommenden Open-World-Rennspiel.
Xbox Series X|S | Dynamischer Forza Horizon 6 Hintergrund
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16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh da muss das neue Xbox Logo wohl weichen
Is mir zu hell 😅
Für meinen Geschmack auch ein bissl sehr puristisch. Trotzdem gut, dass sie wenigstens einen gemacht haben.
Wonderbra. Gleich mal installieren zur Einstimmung …
Schon schwach, außer dass ein paar Kirschblüten verschwinden links oben und rechts oben ein paar Vögel fliegen keinerlei Dynamik festzustellen.
Straße. Spiegelungen unter meinem nächsten Auto.
Da braucht man ja bald eine Lupe, um das zu sehen 🧐.
Hab ich mir auch gedacht. 😂
Das ist mir viel zu dynamisch da steckt einfach zu viel Animation drin das lenkt nur ab, das ist ja ein Animation Overkill. 🤣
Ich mag diese FH6 App Logo / Start Screen und jetzt auch noch dynamischer Hintergrund nicht. Das Bild ist mir viel zu unschöne und viel zu weiß. Das Bidl von FH 4 mit dem MclAren Senna und dem Herbstmotiv ist für mich das schönste in der Reihe, das hätte ich gerne als Hintergrund.
Davon abgesehen bleibt meine grundsätzliche Kritik, dass der HomeScreen zu eng ist wegen der beiden Zeilen an Apps und der Werbung darunter. Das wirkt auf mich einfach klaustrophobisch. Ich wünsche mir dringend einen aufgeräumteren Home Screen mit mir einer Reihe an Tiles mit den Games🙏🏻
Ich hätte auch lieber als Motiv eine Jessica Simpson, die sich in besten Jahren auf meinem Toyota, in Stiefeln und Hotpants, auf der Motorhaube rekelt.
Alles kann Mann nicht haben 😉
Ach Gott, lebt die noch??? Von der hat man ja schon seit Mitte der 2000er nichts mehr gehört. Die Blütezeit war in den 90er wie bei Brittney Spears und Christina Aguilera😅
Deshalb bitte nicht zu viel riskieren und die Bilder von Anfang 2000 dafür nehmen 😄
Nett aber ich bleibe lieber beim “ dynamischen Xbox Logo“ 😅
Ich auch. 👍🏻
Danke werd ich mir mal ansehen.
Wegen Fuji und einem Sakura no hanazue würde ich nicht gerade von Nihon Flair oder Vibes sprechen.