Xbox Series X Dashboard: Neuer dynamischer Forza Horizon 6 Hintergrund bringt Japan Vibes auf die Konsole

Ein neuer dynamischer Hintergrund zu Forza Horizon 6 wurde veröffentlicht und bringt sofort Japan Feeling auf eure heimische Konsole.

Die Vorfreude auf Forza Horizon 6 steigt ins Unermessliche und passend zum nahenden Release des Open-World-Rennspiels wurde jetzt ein neuer dynamischer Hintergrund veröffentlicht.

Dabei erwartet euch ein stylisches Motiv mit japanischem Setting, Kirschblüten, einer eindrucksvollen Bergkulisse und Fahrzeugen aus dem kommenden Open-World-Rennspiel.

Xbox Series X|S | Dynamischer Forza Horizon 6 Hintergrund

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