Xbox Series X Dashboard: Neuer dynamischer Forza Horizon 6 Hintergrund bringt Japan Vibes auf die Konsole

16 Autor: , in News / Xbox Series X Dashboard
Übersicht
Image: Microsoft

Ein neuer dynamischer Hintergrund zu Forza Horizon 6 wurde veröffentlicht und bringt sofort Japan Feeling auf eure heimische Konsole.

Die Vorfreude auf Forza Horizon 6 steigt ins Unermessliche und passend zum nahenden Release des Open-World-Rennspiels wurde jetzt ein neuer dynamischer Hintergrund veröffentlicht.

Dabei erwartet euch ein stylisches Motiv mit japanischem Setting, Kirschblüten, einer eindrucksvollen Bergkulisse und Fahrzeugen aus dem kommenden Open-World-Rennspiel.

Xbox Series X|S | Dynamischer Forza Horizon 6 Hintergrund

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Series X Dashboard

16 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Duck-Dynasty 180495 XP Battle Rifle Man | 09.05.2026 - 16:25 Uhr
      Antwort auf Rotten

      Für meinen Geschmack auch ein bissl sehr puristisch. Trotzdem gut, dass sie wenigstens einen gemacht haben.

      0
  4. Katanameister 420760 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 09.05.2026 - 16:04 Uhr

    Schon schwach, außer dass ein paar Kirschblüten verschwinden links oben und rechts oben ein paar Vögel fliegen keinerlei Dynamik festzustellen.

    0
  5. Buddy Dampfhammmer 23185 XP Nasenbohrer Level 2 | 09.05.2026 - 16:12 Uhr

    Das ist mir viel zu dynamisch da steckt einfach zu viel Animation drin das lenkt nur ab, das ist ja ein Animation Overkill. 🤣

    0
  6. ShellingFord135 8235 XP Beginner Level 4 | 09.05.2026 - 16:12 Uhr

    Ich mag diese FH6 App Logo / Start Screen und jetzt auch noch dynamischer Hintergrund nicht. Das Bild ist mir viel zu unschöne und viel zu weiß. Das Bidl von FH 4 mit dem MclAren Senna und dem Herbstmotiv ist für mich das schönste in der Reihe, das hätte ich gerne als Hintergrund.
    Davon abgesehen bleibt meine grundsätzliche Kritik, dass der HomeScreen zu eng ist wegen der beiden Zeilen an Apps und der Werbung darunter. Das wirkt auf mich einfach klaustrophobisch. Ich wünsche mir dringend einen aufgeräumteren Home Screen mit mir einer Reihe an Tiles mit den Games🙏🏻

    1
    • TheMedium 6960 XP Beginner Level 3 | 09.05.2026 - 16:17 Uhr
      Antwort auf ShellingFord135

      Ich hätte auch lieber als Motiv eine Jessica Simpson, die sich in besten Jahren auf meinem Toyota, in Stiefeln und Hotpants, auf der Motorhaube rekelt.

      Alles kann Mann nicht haben 😉

      0
      • ShellingFord135 8235 XP Beginner Level 4 | 09.05.2026 - 16:20 Uhr
        Antwort auf TheMedium

        Ach Gott, lebt die noch??? Von der hat man ja schon seit Mitte der 2000er nichts mehr gehört. Die Blütezeit war in den 90er wie bei Brittney Spears und Christina Aguilera😅

        0
  8. Wasgehtsiedasan 2680 XP Beginner Level 2 | 09.05.2026 - 16:24 Uhr

    Danke werd ich mir mal ansehen.
    Wegen Fuji und einem Sakura no hanazue würde ich nicht gerade von Nihon Flair oder Vibes sprechen.

    0

Hinterlasse eine Antwort