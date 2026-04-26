Xbox Series X Dashboard: Neuer dynamischer Hintergrund bringt Piratenflair

Xbox Series X|S bekommt einen neuen dynamischen Hintergrund im Stil von Sea of Thieves für das Dashboard.

Mit dem neuen dynamischen Hintergrund hält die Piratenwelt von Sea of Thieves jetzt Einzug auf das Xbox Dashboard.

Wir zeigen euch im Video, wie der neue Hintergrund auf der Xbox Series X|S aussieht.

Xbox Series X|S | Dynamischer Sea of Thieves Hintergrund

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