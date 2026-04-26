Xbox Series X Dashboard: Neuer dynamischer Hintergrund bringt Piratenflair

Mit dem neuen dynamischen Hintergrund hält die Piratenwelt von Sea of Thieves jetzt Einzug auf das Xbox Dashboard.
Wir zeigen euch im Video, wie der neue Hintergrund auf der Xbox Series X|S aussieht.
Xbox Series X|S | Dynamischer Sea of Thieves Hintergrund
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14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also ehrlich. Ich kann die Begeisterung über den Hintergrund nicht nachvollziehen. Ein giftgrüner Schädel mit minimalen Animationen? Kommt da noch was oder ist das was im Video gezeigt wird, alles?
Naja… ist es große Begeisterung? Bezweifele ich. Ist der Hintergrund gut? Yup. Manchmal ist weniger mehr. Ich mag minimalistisches.
Teste Ihn doch mal …