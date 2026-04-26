Xbox Series X Dashboard: Neuer dynamischer Hintergrund holt Overwatch auf das Xbox Dashboard

Mit dem neuen dynamischen Hintergrund zieht die Welt von Overwatch jetzt direkt auf das Xbox Dashboard ein.
Wir zeigen euch im Video, wie der neue Hintergrund auf der Xbox Series X|S aussieht.
Der Hintergrund setzt dabei auf den bekannten Stil des Hero Shooters und bringt mehrere ikonische Helden mit animierten Effekten auf euren Homescreen.
Xbox Series X|S | Dynamischer Overwatch Hintergrund
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9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das wäre auch mal ein Bereich mit den „dynamischen Hintergründen“, bei dem Asha Sharma aktiv werden sollte 😆.
Lad mir die Hintergrund Bilder immer selber via Microsoft edge runter ist zwar statisch aber dafür nach meinem beliben und Ultra abwechslungsreich.
Wird sicher von den meisten so gemacht.
Oh ja, das wäre was. Darauf könnte sie gerne mal einen Blick werfen.
Ich nehm meist die Bilder von erfolgen, wenn sie gut aussehen. Die von Forza MS, Forza Horizon und der Masterchief Collection sehen richtig gut aus.
Das ist doch lächerlich. Ich erwarte jetzt kein Video in Dauerschleife, aber das „dynamischen Hintergrund“ zu nennen, ist ein Witz.
@xMufL danke für das Video aber ein kleiner Hinweis.
Man kann die obere Reihe auf 4 kleine Kacheln reduzieren, dadurch sieht man dann mehr vom Bild.
Wäre mir zu dunkel un das setting gefällt mir nit 😅✌🏻 vielleicht wird un Zukunft ma mehr Dynamik reinkommen 😅
Freu mich über mehr dynamische Hintergründe, finde die Auswahl auf der XBox aber nicht gerade hoch. Da könnte Microsoft ein bisschen mehr bieten. Dieser hier ist nicht gerade mein Fall.