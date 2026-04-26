Xbox Series X Dashboard: Neuer dynamischer Hintergrund holt Overwatch auf das Xbox Dashboard

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Image: Microsoft

Xbox Series X|S Spieler bekommen einen neuen dynamischen Hintergrund im Stil von Overwatch für das Dashboard spendiert.

Mit dem neuen dynamischen Hintergrund zieht die Welt von Overwatch jetzt direkt auf das Xbox Dashboard ein.

Wir zeigen euch im Video, wie der neue Hintergrund auf der Xbox Series X|S aussieht.

Der Hintergrund setzt dabei auf den bekannten Stil des Hero Shooters und bringt mehrere ikonische Helden mit animierten Effekten auf euren Homescreen.

Xbox Series X|S | Dynamischer Overwatch Hintergrund

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9 Kommentare Added

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  1. Katanameister 406460 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 26.04.2026 - 11:04 Uhr

    Das wäre auch mal ein Bereich mit den „dynamischen Hintergründen“, bei dem Asha Sharma aktiv werden sollte 😆.

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  2. Ranzeweih 154855 XP God-at-Arms Silber | 26.04.2026 - 11:19 Uhr

    Ich nehm meist die Bilder von erfolgen, wenn sie gut aussehen. Die von Forza MS, Forza Horizon und der Masterchief Collection sehen richtig gut aus.

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  3. d4wGkw0n 48600 XP Hooligan Bezwinger | 26.04.2026 - 11:42 Uhr

    Das ist doch lächerlich. Ich erwarte jetzt kein Video in Dauerschleife, aber das „dynamischen Hintergrund“ zu nennen, ist ein Witz.

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  4. Hey Iceman 896575 XP Xboxdynasty All Star Platin | 26.04.2026 - 11:44 Uhr

    @xMufL danke für das Video aber ein kleiner Hinweis.
    Man kann die obere Reihe auf 4 kleine Kacheln reduzieren, dadurch sieht man dann mehr vom Bild.

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  5. Rotten 118725 XP Scorpio King Rang 4 | 26.04.2026 - 11:44 Uhr

    Wäre mir zu dunkel un das setting gefällt mir nit 😅✌🏻 vielleicht wird un Zukunft ma mehr Dynamik reinkommen 😅

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  6. Aeternitatis 55565 XP Nachwuchsadmin 7+ | 26.04.2026 - 13:15 Uhr

    Freu mich über mehr dynamische Hintergründe, finde die Auswahl auf der XBox aber nicht gerade hoch. Da könnte Microsoft ein bisschen mehr bieten. Dieser hier ist nicht gerade mein Fall.

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