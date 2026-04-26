Xbox Series X Dashboard: Neuer dynamischer Hintergrund holt Overwatch auf das Xbox Dashboard

Xbox Series X|S Spieler bekommen einen neuen dynamischen Hintergrund im Stil von Overwatch für das Dashboard spendiert.

Mit dem neuen dynamischen Hintergrund zieht die Welt von Overwatch jetzt direkt auf das Xbox Dashboard ein.

Wir zeigen euch im Video, wie der neue Hintergrund auf der Xbox Series X|S aussieht.

Der Hintergrund setzt dabei auf den bekannten Stil des Hero Shooters und bringt mehrere ikonische Helden mit animierten Effekten auf euren Homescreen.

Xbox Series X|S | Dynamischer Overwatch Hintergrund

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