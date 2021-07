Xbox Series X Dashboard: Neuer dynamischer Hintergrund veröffentlicht

Das „mystriöse neue Dashboard“-Feature hat sich als neuer dynamischer Hintergrund herausgestellt. Die Animation hört auf den Namen „Mercury“ und kann in diesem Video angesehen werden:

The next time you reboot your Xbox Series X or S you'll find a new background – "Mercury."

Tip: Use the view button to get access to a wider variety of colors pic.twitter.com/o4wY0wLy79

— Larry Hryb 🏡🎮☁ (@majornelson) July 1, 2021