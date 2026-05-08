Xbox Series X Dashboard: Neues Achievement-Design und Profil-Features ausgerollt

Microsoft hat die bereits im April angekündigte Überarbeitung des Achievement-Systems sowie neue Profil-Funktionen für Xbox-Konsolen ausgerollt. Damit erhalten Spieler ein modernisiertes Design, zusätzliche Anzeigeoptionen und mehr Kontrolle über die eigene Achievement-Historie.

Zu den größten Änderungen gehört die visuelle Überarbeitung der Achievement-Benachrichtigungen. Freigeschaltete Erfolge werden künftig mit neuen Icons und Animationen dargestellt. Zusätzlich passen sich die Benachrichtigungen an die gewählte Profilfarbe an und wirken dadurch individueller.

Neu ist außerdem die Möglichkeit, einzelne Spiele aus der Achievement-Liste auszublenden. Dadurch können Spieler ihre Historie gezielt verwalten oder bestimmte Titel stärker hervorheben. Trotz der Ausblendung bleiben sowohl Gamerscore als auch Aktivitäten vollständig erhalten und werden weiterhin dem Profil angerechnet.

Auch vollständig abgeschlossene Spiele werden künftig deutlicher hervorgehoben. Titel, bei denen sämtliche verfügbaren Gamerscore-Punkte erreicht wurden, erhalten eine spezielle Darstellung innerhalb des Profils.

Ergänzend dazu wurden neue Filteroptionen integriert. Diese erleichtern es, abgeschlossene Spiele schneller zu finden oder ausgeblendete Inhalte gezielt zu verwalten.

Microsoft hatte die neuen Funktionen zunächst ausgewählten Xbox Insidern zum Testen bereitgestellt. Mit dem aktuellen Rollout werden die Änderungen nun für weitere Nutzer veröffentlicht. Weitere Verbesserungen am Achievement-System sind laut Xbox-Team bereits geplant, um Fortschritte und Meilensteine künftig noch stärker sichtbar zu machen.