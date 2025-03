Xbox Series X Dashboard: Neues Game Hub wird getestet

Ein neues Feature für das Xbox Series X|S Dashboard befindet sich mit dem neusten Update für ausgewählte Xbox Insider in der Testphase.

In den Ringen Alpha und Alpha Skip Ahead wurde ein neues Game Hub hinzugefügt. Es erscheint automatisch, wenn ihr eines der zuletzt gespielten Spiele oder der installierten Spiele auswählt.

Das Game Hub ähnelt der bereits bekannten „Spielkarte“, wurde aber um relevante und nützliche Informationen ergänzt.

So findet ihr dort Spielerstatistiken, Erfolge, spielende Freunde, letzte Aufnahmen, verfügbare Add-ons, Ereignisse und einiges mehr in einer schnellen Übersicht.

Wer seine Spiele wie gewohnt direkt starten möchte, der kann den Hub auch in den Einstellungen deaktivieren.

Schaut euch hier einen Clip des Game Hubs an:

Here is your first look at Game Hubs on Xbox 👀 https://t.co/U56SAO84Ls pic.twitter.com/0Q2EPJRWSE

— Alan Feely (@IdleSlothVGT) March 24, 2025