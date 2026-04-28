Xbox Series X Dashboard: Neues Logo-Design sorgt für Hype – dynamischer Hintergrund für Series X|S in Arbeit

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Image: Microsoft

Xbox arbeitet laut offizieller Aussage an einem dynamischen Hintergrund für Series X|S mit neuem Logo.

Ein dynamischer Hintergrund für die Xbox Series X und Xbox Series S mit dem neuen Logo-Design befindet sich offenbar in Entwicklung. Diese Information stammt direkt aus einer offiziellen Reaktion aus dem Xbox-Umfeld.

Ausgangspunkt ist das kürzlich überarbeitete Branding, das bei der Community deutlich positiver aufgenommen wurde und als ausdrucksstärker wahrgenommen wird. In diesem Zusammenhang wurde gezielt nach einer Integration als dynamischer Hintergrund für die Konsolen gefragt.

Asha Sharma bestätigte daraufhin kurz und knapp, dass an einer entsprechenden Umsetzung gearbeitet wird. Konkrete Details oder ein Zeitrahmen wurden bislang nicht genannt.

Damit deutet sich an, dass Xbox das neue visuelle Erscheinungsbild nicht nur auf Marketingebene nutzt, sondern auch direkt in die Benutzeroberfläche der Konsolen integrieren wird.

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34 Kommentare Added

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  1. Katanameister 407900 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 28.04.2026 - 12:13 Uhr

    Wie schon gesagt, sie soll sich mal um die dynamischen Hintergründe kümmern, das wäre wirklich klasse.

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    • I Legend l 31595 XP Bobby Car Bewunderer | 28.04.2026 - 12:33 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ich bete dafür, dass das ganz am ENDE einer langen Kette von vielen wirklich wichtigen Entscheidungen steht 😀

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      • dancingdragon75 215150 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.04.2026 - 12:48 Uhr
        Antwort auf I Legend l

        das wird auf der Liste stehen, von schnell erledigbaren Dingen, die positiv auf die Marke Xbox wirken sowie auch auf die Community..
        also ganz sicher nicht ganz Ende der Liste..
        und es gibt auch nicht nur eine Liste 😉

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        • I Legend l 31595 XP Bobby Car Bewunderer | 28.04.2026 - 13:21 Uhr
          Antwort auf dancingdragon75

          Du denkst wirklich, dass es in der Chefetage bei Microsoft ein Briefing gibt, in dem wichtige Tagesordnungspunkte stehen, wie bspw. „Project Helix“ oder „Weltweite Vermarktungsstrategie“ oder „Exklusivität“ „und „Gamepass Preismodell“ sowie „Markenausrichtung für die nächsten 10 Jahre“ und dass irgendwo in der ersten Hälfte dazwischen der Punkt „Dynamische Hintergrundbilder“ steht?

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            • I Legend l 31595 XP Bobby Car Bewunderer | 28.04.2026 - 14:12 Uhr
              Antwort auf dancingdragon75

              Schön, dass wir uns ja doch einig sind, dass das einer der Punkte ist, die auf einer To Do Liste von Sharma eher weiter hinten zu finden sein werden 😉

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  2. shadow moses 478370 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 28.04.2026 - 12:48 Uhr

    Das neue Logo hat schon was. Ein schöne Animation beim Starten der Helix wie damals bei der ersten Xbox wäre auch noch was.

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  3. GERxJOHNNY 79990 XP Tastenakrobat Level 4 | 28.04.2026 - 12:53 Uhr

    Das neue Logo gefällt mir recht gut. Schön schlicht und nicht zu aufdringlich. Hat bisschen was von einer Sonnenfinsternis

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