Xbox Series X Dashboard: Neues Logo-Design sorgt für Hype – dynamischer Hintergrund für Series X|S in Arbeit

Xbox arbeitet laut offizieller Aussage an einem dynamischen Hintergrund für Series X|S mit neuem Logo.

Ein dynamischer Hintergrund für die Xbox Series X und Xbox Series S mit dem neuen Logo-Design befindet sich offenbar in Entwicklung. Diese Information stammt direkt aus einer offiziellen Reaktion aus dem Xbox-Umfeld.

Ausgangspunkt ist das kürzlich überarbeitete Branding, das bei der Community deutlich positiver aufgenommen wurde und als ausdrucksstärker wahrgenommen wird. In diesem Zusammenhang wurde gezielt nach einer Integration als dynamischer Hintergrund für die Konsolen gefragt.

Asha Sharma bestätigte daraufhin kurz und knapp, dass an einer entsprechenden Umsetzung gearbeitet wird. Konkrete Details oder ein Zeitrahmen wurden bislang nicht genannt.

Damit deutet sich an, dass Xbox das neue visuelle Erscheinungsbild nicht nur auf Marketingebene nutzt, sondern auch direkt in die Benutzeroberfläche der Konsolen integrieren wird.